Amplios cortes de luz en SPS, Tegucigalpa y otras zonas de Honduras este jueves 4 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este jueves 4 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán ocho horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte, centro sur y occidente de Honduras.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central que no tendrán energía en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Estas zonas de Puerto Cortés no contarán con el suministro eléctrico en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En San Pedro Sula la colonia El Roble no tendrá energía en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de Santa Rosa sin energía eléctrica en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Santa Cruz de Yojoa: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de Villanueva y Santa Bárbara que no contarán con el servicio eléctrico en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En Sabá, Toca, Colón las zonas sin energía son: Luzón Palmeras, Tiborones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa y Cuaca en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.