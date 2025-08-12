Hackean cuenta de X del expresidente Porfirio Lobo Sosa

Luego de la publicación de varios mensajes polémicos, el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa ha confirmado que su cuenta en X ha sido hackeada.
En menos de 24 horas, los intrusos publicaron al menos cinco mensajes relacionados con las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre, incluyendo comentarios ofensivos contra la presidenta Xiomara Castro.
La cuenta de Pepe Lobo en X tenía tres meses de estar inactiva, sin embargo, este martes varios post se viralizaron.
El primer mensaje se refería a lo dicho por la presidenta Xiomara Castro el fin de semana cuando condenó la recompensa de Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro.
Lo curioso de los mensajes fueron los ataques directos de Pepe Lobo contra la mandataria hondureña.
En abril, Lobo Sosa colgó relacionados al Partido Nacional, sin embargo, nunca subió más de un mensaje.,
Si bien Pepe Lobo ha lanzado críticas a su paisano Mel Zelaya, siempre ha mostrado respeto por la presidenta.
Entre las publicaciones de la cuenta hackeada, aparecieron enlaces potencialmente peligrosos, lo que ha generado alertas sobre posibles intentos de fraude o ataques informáticos.