Denuncias de fraude sacuden la recta final antes de las elecciones generales

A una semana de las elecciones, Honduras experimenta un ambiente de tensión. Los principales candidatos concluyen sus campañas en medio de conflictos institucionales con los entes electorales y dudas sobre la transparencia, en un contexto donde la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final.
El cronograma electoral se ha visto alterado por desacuerdos internos entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque las disputas no evitaron que el jueves anterior se iniciara el traslado del material electoral a los centros de votación de los 18 departamentos del país, custodiado por las Fuerzas Armadas.
La campaña política, que comenzó el 1 de septiembre, ha transcurrido en un ambiente de tensión, en parte por los mensajes incendiarios de los principales candidatos presidenciales, con pocas propuestas para los hondureños, más allá de acusarse mutuamente de intentos de fraude y de la mala situación del país.
Entre septiembre de 2024 y esta misma semana, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), había registrado 1.000 "conflictos", de los que 275 están vinculados a la violencia política, sin que todos los casos hayan sido homicidios.
Según el Iudpas, los conflictos tienen que ver con agresiones simbólicas, acoso, coacción y otro tipo de amenazas, asociadas a la confrontación, acusaciones de corrupción y manejo de recursos públicos, entre otras, tanto del oficialismo, como de la oposición. Algunos de esos conflictos se han dilucidado en el debate público.
En lo que respecta a las acusaciones de fraude de uno y otro bando, el exconsejero electoral Denis Gómez dijo a EFE que "el tema de la denuncia de fraude electoral no es nuevo en el país, lo que es nuevo es que se denuncie un fraude antes de la elección".
Gómez recordó que las denuncias de fraude siempre se han dado después del cierre de la votación y que las acusaciones "siempre han venido desde el partido que gobierna".
La oposición, analistas, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado su preocupación por el ambiente de tensión a pocos días de las elecciones, y han cuestionado a las Fuerzas Armadas por inmiscuirse en asuntos del Consejo Nacional Electoral, algo que la ley no permite.
De los cinco candidatos presidenciales, tres acaparan el mayor caudal de votantes: Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Moncada, abogada de profesión, pregona un socialismo democrático, para continuar, según ella, con la misma línea de Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien además es coordinador general de Libre, partido fundado en 2011.
Salvador Nasralla, ingeniero civil industrial, y un destacado presentador de televisión hondureño. Es conservador y representa a uno de los dos partidos con más de un siglo de historia.
Nasry "Tito"Asfura es un empresario de la construcción, también es conservador y representa a otro de los dos partidos con más de un siglo de historia, en su caso, el Partido Nacional.