Consternación por muerte del empresario progreseño Edgardo Michael Mahchi

“El viernes pasado, en El Progreso, después de visitar una escuela, paré en Dunkin Donuts con nuestra directora ejecutiva, Marissa Flores, y me encontré con don Michell Mahchi, quien al despedirme me llamó y me dijo: ‘Moya, hijo, habla con mi hijo para que te done un terreno y construyás una escuela para niños con autismo como la que estás haciendo en Choloma’. Me quedé helado, le di las gracias y me fui sin palabras. Al enterarme de su fallecimiento pensé mucho en esas palabras, pero decidí no decirle nada a su hijo porque me daba pena y respeto”.