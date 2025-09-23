Consternación por muerte del empresario progreseño Edgardo Michael Mahchi

Fotos en vida de Edgardo Michael Mahchi Mejía, el ciudadano progreseño que murió este martes 23 de septiembre.
La comunidad progreseña está de luto tras el fallecimiento de Edgardo Michael Mahchi Mejía, empresario muy reconocido en la zona norte del país, quien murió a los 63 años de edad.
Los restos de Michael están siendo velados en Funerales San Juan de El Progreso, Yoro.
Michael Mahchi es recordado como un hombre visionario, solidario y cercano a su gente. Amigos, familiares e instituciones han expresado condolencias públicas, destacando su legado como empresario y ciudadano comprometido con el desarrollo local.
Durante los homenajes póstumos trascendió que una de sus últimas voluntades fue apoyar la construcción de una escuela para niños con autismo. El filántropo progreseño Moya relató el emotivo momento de su último encuentro con Mahchi.
“El viernes pasado, en El Progreso, después de visitar una escuela, paré en Dunkin Donuts con nuestra directora ejecutiva, Marissa Flores, y me encontré con don Michell Mahchi, quien al despedirme me llamó y me dijo: ‘Moya, hijo, habla con mi hijo para que te done un terreno y construyás una escuela para niños con autismo como la que estás haciendo en Choloma’. Me quedé helado, le di las gracias y me fui sin palabras. Al enterarme de su fallecimiento pensé mucho en esas palabras, pero decidí no decirle nada a su hijo porque me daba pena y respeto”.
En medio del velorio, el hijo de Michael, Michelito, lo sorprendió con una llamada: “Entre lágrimas me contó que mientras almorzaba ayer con su papá, él le había pedido que me donara 1,000 varas de terreno para esa escuela. Estoy en shock, yo no pedí nada y todo esto me está pasando”, expresó.
Moya se comprometió a honrar esa voluntad: “Si logramos construirla, propondré que se llame Escuela Michell Mahchi en su honor. Envío un fuerte abrazo a sus hijos, su familia y amigos por tan sensible pérdida”, manifestó.
Numerosas muestras de cariño y mensajes de condolencia se multiplicaron tras conocerse su fallecimiento. La Hacienda San Rafael publicó: “Con profundo pesar despedimos a un gran hombre y líder visionario. Homenaje a la memoria de nuestro presidente de junta directiva, Sr. Edgardo Michael Mahchi Mejía”.
Por su parte, Lima Zgheibra agregó: “En paz descanse un gran ser humano. Mis condolencias a todos sus hijos y hermanos”.
El primo hermano Joseph Basil Mahchi expresó: “Descanse en la paz del Señor E. Michael Mahchi”.
También la amiga de la familia, Sayda Díaz, compartió un mensaje: “Michaelito, lo siento profundamente. Su padre fue un excelente amigo de toda la vida. Pido a Dios la fuerza del búfalo para usted y sus hermanos. Él vivía para ustedes y los amaba muchísimo. Dios traiga paz; los acompaño de corazón en su dolor. Descanse en paz mi querido amigo E. Michael Mahchi”.
La señora Hilda Rosa Vigil escribió: “Descanse en la paz del Señor E. Michael Mahchi. Fortaleza y consuelo para su apreciable familia, especialmente para su madre Esperanza, sus hermanos e hijos”.