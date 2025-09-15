  1. Inicio
Angie Rodríguez, la guapa palillona del Liceo Santa María que cautiva en los desfiles 2025

La bella palillona del Liceo Santa María deslumbra con su llamativo traje de color azul eléctrico con detalles en dorado.

1 de 10
1 de 10

Una guapa palillona deslumbra en los desfiles patrios 2025 en Tegucigalpa.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
2 de 10
2 de 10

Ella es Angie Rodríguez, quien representa al Liceo Santa María de Tegucigalpa.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
3 de 10
3 de 10

Luce un traje de color azul eléctrico con detalles en dorados.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
4 de 10
4 de 10

Captó la atención de los presentes con su carisma y talento como palillona.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
5 de 10
5 de 10

El Liceo Santa María, con su cuadro de palillonas, fue de los primeros en ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
6 de 10
6 de 10

Los desfiles en Tegucigalpa iniciaron a las 6:30 am, una hora inusual, ya que en años anteriores arrancan a las 7:00 am.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
7 de 10
7 de 10

Un total 78 colegios e institutos realizan el recorrido desde el bulevar Suyapa hasta el Estadio Nacional.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
8 de 10
8 de 10

Angie Rodríguez, palillona del Liceo Santa María.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
9 de 10
9 de 10

Angie Rodríguez, palillona del Liceo Santa María.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
10 de 10
10 de 10

Angie Rodríguez, palillona del Liceo Santa María.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
