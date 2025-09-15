Angie Rodríguez, la guapa palillona del Liceo Santa María que cautiva en los desfiles 2025

Una guapa palillona deslumbra en los desfiles patrios 2025 en Tegucigalpa.
Ella es Angie Rodríguez, quien representa al Liceo Santa María de Tegucigalpa.
Luce un traje de color azul eléctrico con detalles en dorados.
Captó la atención de los presentes con su carisma y talento como palillona.
El Liceo Santa María, con su cuadro de palillonas, fue de los primeros en ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Los desfiles en Tegucigalpa iniciaron a las 6:30 am, una hora inusual, ya que en años anteriores arrancan a las 7:00 am.
Un total 78 colegios e institutos realizan el recorrido desde el bulevar Suyapa hasta el Estadio Nacional.
