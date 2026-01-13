Abi Martínez, de 26 años, se convierte en la alcaldesa más joven de Honduras

Abi Merari Martínez, de 26 años, es ingeniera. Su participación en las pasadas elecciones generales marcó un hecho histórico al convertirse en la alcaldesa más joven del país.
Datos: Abi Merari Martínez Guzmán, San Isidro, Intibucá. Município: San Isidro, Intibucá. Fecha de nacimiento: 12/3/1999. Partido político: Partido Nacional. Edad: 26.
La victoria de Abi, integrante del Partido Nacional, representa un cambio generacional en la política nacional y pone de manifiesto la creciente participación de los jóvenes en puestos de liderazgo público.
En el municipio de San Isidro, Intibucá, su triunfo simboliza una transformación significativa y abre paso a una nueva generación de liderazgos en el ámbito local.
Con tan solo 26 años, Abi Merari Martínez asume el reto de gobernar un municipio que enfrenta diversos desafíos, entre ellos promover iniciativas productivas, fortalecer la red vial y dar respuesta a necesidades históricas de las comunidades.
Abi es hija de Francisco Martínez, quien fue alcalde del municipio de San Isidro, en el departamento de Intibucá. La noche del miércoles 9 de julio fue asesinado en el barrio Zaragoza del municipio de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.
El pasado sábado, la presidenta Xiomara Castro pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que iniciara “de inmediato” el conteo “voto por voto” de los comicios. Esto ocurrió cuando el CNE ya había dado a conocer los resultados oficiales en diciembre.
Por su parte, distintos organismos internacionales, como la Unión Europea, han mostrado su preocupación por el llamado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a realizar un nuevo escrutinio de las elecciones. Además, han pedido respetar la voluntad del pueblo hondureño expresada en esos comicios.
Junto Abi Martínez hay otros cuatro alcaldes que forman parte de los más jóvenes.