La Sagrada Familia, la interminable obra de Gaudí que bendecirá el Papa

Hace dieciséis años fue consagrada por Benedicto XVI en 2010 y con ello el edificio dejó de ser únicamente una obra artística en construcción para convertirse también en un templo litúrgico y activo. Ahora la visita de su sucesor, León XIV para bendecir la torre central de Jesucristo, marca otro momento histórico. La ceremonia -el 10 de junio- coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, culmina una de las etapas más importantes de una construcción iniciada hace 144 años y que aún no puede considerarse completamente terminada. No es la conclusión definitiva del edificio, pero sí la culminación de una de las ideas más ambiciosas concebidas por Gaudí: levantar una montaña artificial de piedra, luz y geometría en el corazón de Barcelona. Pocas construcciones modernas han generado una relación tan compleja entre arquitectura, religión, técnica y tiempo como la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. No es únicamente un templo es todo un experimento constructivo de larga duración, una investigación geométrica convertida en piedra y una reflexión sobre la naturaleza llevada al límite de las posibilidades arquitectónicas. Comenzada en 1882 y todavía en construcción más de un siglo después, la obra más famosa de Gaudí constituye un caso prácticamente único en la historia de la arquitectura occidental: un edificio concebido por un solo creador, ejecutado por varias generaciones posteriores y desarrollado durante tres siglos distintos.