La Sagrada Familia, la interminable obra de Gaudí que bendecirá el Papa

Hace dieciséis años fue consagrada por Benedicto XVI en 2010 y con ello el edificio dejó de ser únicamente una obra artística en construcción para convertirse también en un templo litúrgico y activo. Ahora la visita de su sucesor, León XIV para bendecir la torre central de Jesucristo, marca otro momento histórico. La ceremonia -el 10 de junio- coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, culmina una de las etapas más importantes de una construcción iniciada hace 144 años y que aún no puede considerarse completamente terminada. No es la conclusión definitiva del edificio, pero sí la culminación de una de las ideas más ambiciosas concebidas por Gaudí: levantar una montaña artificial de piedra, luz y geometría en el corazón de Barcelona. Pocas construcciones modernas han generado una relación tan compleja entre arquitectura, religión, técnica y tiempo como la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. No es únicamente un templo es todo un experimento constructivo de larga duración, una investigación geométrica convertida en piedra y una reflexión sobre la naturaleza llevada al límite de las posibilidades arquitectónicas. Comenzada en 1882 y todavía en construcción más de un siglo después, la obra más famosa de Gaudí constituye un caso prácticamente único en la historia de la arquitectura occidental: un edificio concebido por un solo creador, ejecutado por varias generaciones posteriores y desarrollado durante tres siglos distintos.
La Sagrada Familia no nació originalmente como creación de Gaudí. El proyecto comenzó bajo la dirección del arquitecto Francisco de Paula del Villar, que había diseñado un templo neogótico relativamente convencional. Sin embargo, tras desacuerdos con los promotores, Villar abandonó las obras en 1883 y el joven Antoni Gaudí asumió la dirección del proyecto. Aquella sustitución cambió para siempre la historia de la arquitectura. Gaudí conservó inicialmente algunos elementos de la idea original, pero pronto reformuló el conjunto por completo. Lo que debía ser una iglesia neogótica se convirtió en una obra radicalmente distinta. El arquitecto catalán entendía que los estilos históricos habían agotado sus posibilidades. Su intención no era copiar la arquitectura medieval, sino "descubrir las leyes geométricas presentes en la naturaleza y trasladarlas a la construcción". Durante más de cuarenta años trabajó obsesivamente en el templo. En la última etapa de su vida abandonó prácticamente cualquier otro encargo para concentrarse exclusivamente en la basílica. Vivía en el propio recinto, dentro del taller de obras, y convirtió el edificio en la síntesis de todas sus investigaciones estructurales, simbólicas y religiosas.
La aparente extrañeza de la Sagrada Familia no responde a un deseo de extravagancia. Todo lo contrario, Gaudí rechazaba la decoración arbitraria. Su objetivo era construir siguiendo las mismas leyes que organizan el crecimiento de los árboles, las montañas, los huesos o los cristales minerales. Las columnas interiores funcionan como troncos que se bifurcan. Los techos recuerdan la estructura de un bosque. Los hiperboloides, paraboloides y superficies regladas que aparecen por todo el edificio no son simples recursos ornamentales, sino soluciones matemáticas destinadas a distribuir mejor las cargas. Gaudí afirmaba que la línea recta pertenece al hombre y la curva a Dios, frase que resume una parte importante de su pensamiento. Para él, la naturaleza representaba la obra perfecta del creador y la arquitectura debía aprender de ella en lugar de imponerle formas artificiales. Por eso la Sagrada Familia parece alejarse tanto de las catedrales tradicionales. No responde a la lógica del muro pesado con bóveda gótica clásica. Funciona más bien como un organismo donde cada elemento tiene una función estructural, simbólica y espacial al mismo tiempo.
Cuando Gaudí murió atropellado por un tranvía en junio de 1926, apenas llegó a ver completo una pequeña parte de su proyecto. Menos de una cuarta parte del edificio. Sin embargo, esa parte era fundamental. Terminadas estaban la cripta, el ábside y gran parte de la fachada principal o del Nacimiento, con sus cuatro torres, es decir la fachada considerada la más fiel al pensamiento del arquitecto. Y es que la fachada del Nacimiento constituye probablemente el mejor testimonio directo de la visión gaudiniana. Su extraordinaria densidad escultórica, la abundancia de elementos vegetales y animales y la compleja integración entre arquitectura y simbolismo religioso muestran con claridad su universo creativo.Gaudí sabía que no vería acabada la obra. Por eso dedicó años a desarrollar maquetas, dibujos y modelos tridimensionales destinados a orientar a las generaciones futuras.
Uno de los acontecimientos decisivos en la historia del templo ocurrió tras el estallido de la Guerra Civil española. Tras el estallen julio de 1936, grupos anticlericales incendiaron la Sagrada Familia y asaltaron el taller donde Antoni Gaudí había trabajado durante décadas. El fuego destruyó gran parte de los planos, dibujos, fotografías documentos y maquetas de yeso que contenían las claves para completar el templo. La pérdida fue especialmente grave porque Gaudí desarrollaba muchas de sus ideas mediante modelos tridimensionales más que a través de planos convencionales. Durante años se creyó que la desaparición de aquel material podía hacer imposible continuar la obra tal como la había concebido el arquitecto. Aquella pérdida alteró profundamente el futuro de la construcción. Los arquitectos posteriores tuvieron que reconstruir fragmentariamente la información disponible a partir de restos recuperados y documentos dispersos.
Esta circunstancia explica una de las grandes controversias que acompañan al edificio desde hace décadas: hasta qué punto la Sagrada Familia actual representa realmente la voluntad de Gaudí. Los responsables de las obras sostienen que la documentación conservada permite seguir con suficiente fidelidad las líneas maestras del proyecto, sin embargo, otros historiadores consideran que algunas decisiones contemporáneas implican necesariamente interpretaciones que Gaudí nunca llegó a desarrollar completamente.
Tras la muerte de Gaudí, arquitectos continuaron el proyecto. Domènec Sugrañes fue el primero, al que siguieron figuras como Francesc Quintana, Isidre Puig Boada y Lluís Bonet i Garí. Durante décadas el avance fue lento y discontinuo debido a los problemas económicos y a las consecuencias de la Guerra Civil que dejó al país entero sumido en la penuria Décadas después de la destrucción de los planos y maquetas a partir de los fragmentos conservados. Figura fundamental fue Jordi Bonet i Armengol, responsable de importantes avances estructurales y de la construcción de buena parte del interior. Entre 1985 y 2012 dirigió la etapa decisiva en la que se levantó gran parte del interior de la basílica, culminada con su consagración en 2010 En 2012, la dirección pasó a Jordi Faulí, actual arquitecto y bajo su mandato se han levantado las grandes torres centrales y se ha acelerado notablemente el proceso constructivo gracias al uso de tecnologías digitales avanzadas.
‘La obra va lentamente porque mi Cliente no tiene prisa’ dicen que respondía Gaudí cuando le preguntaban por la lentitud de las obras. La cita aparece recogida por discípulos y colaboradores de Gaudí y ha sido reproducida en numerosas fuentes históricas. El por qué de la tardanza de las obras responde a una combinación de factores históricos, técnicos y económicos. En primer lugar, la Sagrada Familia nació como un templo expiatorio, es decir, financiado exclusivamente mediante donaciones privadas. Durante décadas los recursos fueron escasos e irregulares. En segundo lugar por las interrupciones provocadas por conflictos políticos, especialmente la Guerra Civil que destruyó documentación esencial y obligó a reconstruir parte del proyecto desde cero. También influyó la enorme complejidad técnica del diseño. Muchas de las soluciones imaginadas por Gaudí eran difíciles de ejecutar con la tecnología disponible a comienzos del siglo XX por lo que algunas solo se han podido desarrollarse totalmente mediante herramientas informáticas contemporáneas, modelado tridimensional y fabricación digital de elementos estructurales. Y aunque no lo parezca, en este caso, el turismo ha sido uno de los grandes motores del avance de su construcción. Los millones de visitantes anuales han proporcionado durante las últimas décadas una financiación que permitió acelerar las obras.
El proyecto completo concebido por Gaudí contempla dieciocho torres. Doce representan a los apóstoles. Cuatro corresponden a los evangelistas. Una está dedicada a la Virgen María y la más alta simboliza a Jesucristo. Cuando Gaudí murió sólo estaban terminadas las cuatro torres de la fachada del Nacimiento. Hoy ya se han construido 14 de las 18 previstas y la torre de Jesucristo, culminada recientemente, alcanza los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el edificio religioso más alto del mundo. Aún quedan por concluir algunas torres menores y, sobre todo, la monumental fachada de la Gloria, considerada la entrada principal del conjunto.
Esta pregunta todavía sigue abierta entre arquitectos e historiadores. La estructura general, la distribución espacial, la organización simbólica y gran parte de las soluciones geométricas responden claramente a la idea de Gaudí. Sin embargo, la intervenciones sucesivas de generaciones posteriores han introducido sus interpretaciones. La fachada de la Pasión, esculpida por Josep Maria Subirachs con un lenguaje expresionista y anguloso, constituye uno de los ejemplos más debatidos. Para algunos críticos representa una ruptura con la estética gaudiniana. Para otros expresa adecuadamente el dramatismo que Gaudí buscaba para ese sector del templo. La realidad es que la Sagrada Familia se ha convertido en una obra compartida entre un creador original y quienes han intentado materializar una visión que nunca llega a completarse. Su construcción nunca se detuvo en el tiempo. Su edificación ha atravesado guerras, cambios tecnológicos, generaciones de arquitectos y transformaciones culturales sin perder la fuerza de la pregunta que la originó: hasta dónde puede llegar la arquitectura cuando intenta reproducir las leyes de la naturaleza y convertirlas en espacio habitable. La Sagrada Familia sigue siendo un edificio inacabado, pero quizás esa condición forma ya parte inseparable de su identidad.