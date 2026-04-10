Zendaya lanza su primera colección de moda deportiva

“Ha sido muy divertido colaborar con Law y el equipo de On en estas prendas esenciales”, dijo Zendaya. “Queríamos crear piezas versátiles y fáciles de llevar, estilos que te acompañen en diferentes momentos. Partimos de la idea de que la gente se sintiera segura y natural, y a partir de ahí desarrollamos todo. Trabajar con Spike Jonze hizo realidad esa visión de una manera muy especial: el mundo que creó le dio una dimensión completamente nueva”.