Zendaya lanza su primera colección de moda deportiva

Zendaya y la marca suiza de ropa deportiva de alta gama On presentan su primera colección conjunta de calzado y prendas de vestir, que combina rendimiento y estilo cotidiano. El lanzamiento se acompaña del cortometraje publicitario Shape of Dreams, dirigido por Spike Jonze, ganador del premio Óscar.
El lanzamiento se acompaña del cortometraje publicitario Shape of Dreams, dirigido por Spike Jonze, ganador del premio Óscar.
Como figura cultural de alcance global, Zendaya aporta una perspectiva definida a esta colaboración, en la que trabaja junto a su colaborador habitual, Law Roach, estilista.
“Ha sido muy divertido colaborar con Law y el equipo de On en estas prendas esenciales”, dijo Zendaya. “Queríamos crear piezas versátiles y fáciles de llevar, estilos que te acompañen en diferentes momentos. Partimos de la idea de que la gente se sintiera segura y natural, y a partir de ahí desarrollamos todo. Trabajar con Spike Jonze hizo realidad esa visión de una manera muy especial: el mundo que creó le dio una dimensión completamente nueva”.
La pieza central de la campaña es Shape of Dreams, ambientada en el universo creativo “The Dream Lab”. En este espacio, la creación se convierte en un lienzo donde las siluetas evolucionan, los materiales cambian y las ideas se perfeccionan.
“Esta colección marca el inicio de una nueva etapa en nuestra alianza creativa con Zendaya”, declaró Alex Griffin, director de marketing de On. “Es una propuesta integral que abarca calzado y ropa, acompañada de una campaña dirigida por Spike Jonze. El espíritu creativo de Zendaya se percibe en cada detalle, dando forma a la fusión entre rendimiento y estilo”.
La colección incluye camisetas sin mangas, camisetas de canalé, anoraks con media cremallera, chaquetas estilo entrenador, faldas midi con cordón, pantalones paracaídas y bermudas. Todas las piezas se inspiran en un estilo atemporal con diseños versátiles.
En calzado, destaca el modelo Cloudnova Moon, una reinterpretación de la línea Cloudnova con una estética contemporánea.
La campaña se lanza el 10 de abril de 2026, mientras que la colección estará disponible a partir del 16 de abril en el sitio web de la marca, tiendas físicas y distribuidores seleccionados a nivel mundial.
Fundada en 2010 en los Alpes suizos, On tiene como misión inspirar el movimiento a través de la innovación. Actualmente, la marca está presente en más de 80 países y ofrece productos de alto rendimiento para diversas disciplinas, respaldados por tecnologías como CloudTec® y LightSpray™.