¿Con Cazzu? Video musical de Nodal genera debate por modelo

El cantante Christian Nodal volvió a acaparar la atención mediática con el estreno de su más reciente sencillo “Un Vals”, cuyo video oficial ha generado conversación en redes sociales por un detalle particular: el supuesto parecido de la modelo protagonista con figuras clave en su vida personal.
El lanzamiento, realizado el pasado 9 de abril, muestra al intérprete sonorense en una propuesta visual íntima y estética, donde alterna escenas en primer plano con una historia paralela protagonizada por una joven de cabello oscuro y corto.
En el videoclip, la modelo aparece bailando con un hombre de sombrero vaquero y gafas oscuras en un entorno nevado, lo que aporta una atmósfera nostálgica y romántica que acompaña la narrativa de la canción.
Sin embargo, más allá de la propuesta artística, fueron los rasgos físicos de la modelo los que captaron la atención del público. Usuarios en redes señalaron similitudes con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti, así como con Ángela Aguilar, actual esposa del artista.
Entre los elementos destacados se mencionan el corte de cabello, similar al estilo característico de Aguilar, así como detalles como tatuajes visibles en el cuello y un piercing en la nariz, rasgos asociados a la imagen de Cazzu.
La estética del personaje se completa con accesorios llamativos como anillos, pulseras y uñas largas, además de un vestuario compuesto por abrigo rojo, jeans desgastados, camisa a rayas y botas, lo que ha reforzado las comparaciones en plataformas digitales.
Estas observaciones han sido replicadas tanto por seguidores como por medios internacionales, generando una ola de comentarios que mezclan análisis estético con interpretaciones personales sobre la narrativa del video.
La modelo del videoclip fue identificada como Dagna Mata, creadora de contenido y modelo mexicana radicada en Madrid, cuya participación elevó aún más el interés en torno a la producción.
En cuanto al tema musical, Nodal ha explicado que “Un Vals” se inspira en una historia de amor, con letras que evocan compromiso y acompañamiento emocional, como se refleja en frases como: “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa” y “Así quieras perderte voy contigo hasta el final”.
Previo al estreno, el cantante compartió un adelanto de la canción acompañado de una fotografía junto a Ángela Aguilar, lo que llevó a sus seguidores a especular sobre una posible dedicatoria a su esposa.