William Levy y su joven novia se dejan ver muy felices en España

"Privilegiados de recibirle de nuevo, desde Hotel Alhambra Palace ha sido un placer tener entre nosotros al actor @willevy junto a su pareja. Muchas gracias por elegirnos, una vez más, durante tu estancia en nuestra ciudad. Y, por supuesto, gracias a @nellabertini, por ser esa amiga que tan bien acoge a nuestros huéspedes y da a conocer Granada con tanto cariño y admiración. ¡Hasta pronto @willevy!", escribieron en el Instagram del hotel.