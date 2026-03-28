William Levy y su joven novia se dejan ver muy felices en España

El actor cubano William Levy, de 45 años, y su nueva novia, Jennifer Camacho, de 22, siguen disfrutando de su estadía en España. Los enamorados se encuentran actualmente en la ciudad de Granada, uno de los destinos más bonitos y visitados de este país. Y ahí han sido recibidos con mucho cariño.
En el Instagram del hotel Alhambra, donde se hospeda la pareja, le dedicaron un mensaje de agradecimiento al actor, y compartieron varias fotos junto con él, su novia y personal del hotel.
"Privilegiados de recibirle de nuevo, desde Hotel Alhambra Palace ha sido un placer tener entre nosotros al actor @willevy junto a su pareja. Muchas gracias por elegirnos, una vez más, durante tu estancia en nuestra ciudad. Y, por supuesto, gracias a @nellabertini, por ser esa amiga que tan bien acoge a nuestros huéspedes y da a conocer Granada con tanto cariño y admiración. ¡Hasta pronto @willevy!", escribieron en el Instagram del hotel.
En una de las imágenes compartidas aparecen William Levy y Jenifer Camacho acompañadps de empleados del hotel.
Pero el hotel Alhambra no es el único lugar que han visitado los cubanos, pues también se han decantado por la deliciosa gastronomía del lugar. La parejita visitó Asador Curro, donde degustaron cochinito asado y otras especialidades locales.
"William Levy (@willevy) junto con su pareja Jennifer han visitado Asador Curro para disfrutar con nosotros de una auténtica experiencia gastronómica. ¡Gracias a @nellabertini por hacer posible esta visita!Cochinillo asado, brasas, buen ambiente y una velada para el recuerdo.Un placer haberos recibido en vuestra visita a nuestra ciudad", escribieron en el Instagram del restaurante junto a esta imagen.
Por otro lado, William compartió una storie en su cuenta de Instagram en donde se ve el hermoso paisaje de la ciudad de Granada. Cabe mencionar que de fondo eligió una canción muy romántica, la cual sería una dedicatoria a su bella novia.
Mientras tanto, Jenifer Camacho compartió esta imagen en sus stories de Instagram, y es que al parecer, ambos disfrutan mucho el café.
En los últimos días William ha recibido muchas críticas por su relación con esta chica, ya que ella es 23 años menor que él. Por lo que muchos internautas aseguran que ella podría ser su hija.
Sin embargo, al actor parece no importarle esto y está viviendo su romance viento y popa con la belleza cubana.