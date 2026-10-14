¿Qué fue de la vida de RJ Mitte después de Breaking Bad?

Después de Breaking Bad, RJ Mitte encabezó el reparto de Triumph (2021), una película basada en hechos reales donde dio vida a un joven con parálisis cerebral que lucha por alcanzar sus metas deportivas pese a los prejuicios y obstáculos que encuentra en su camino. El proyecto le permitió asumir un papel protagónico y reforzar su compromiso con la representación de personas con discapacidad en la industria audiovisual.