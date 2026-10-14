¿Qué fue de la vida de RJ Mitte después de Breaking Bad?

Así conoció el mundo a RJ Mitte: interpretando a Walter "Flynn" White Jr., el hijo de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad. Su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la producción.
Tras el final de Breaking Bad, RJ Mitte dejó atrás a Flynn, el personaje que lo convirtió en un rostro reconocido a nivel mundial. A partir de entonces emprendió un nuevo camino profesional enfocado en la actuación, el activismo y la promoción de una mayor inclusión para las personas con discapacidad.
El actor formó parte de una de las series más exitosas de la televisión y compartió pantalla con figuras como Bryan Cranston y Aaron Paul. Mitte reconoció que la presión por igualar el impacto de Breaking Bad se convirtió en una carga difícil de manejar.
Después de Breaking Bad, RJ Mitte encabezó el reparto de Triumph (2021), una película basada en hechos reales donde dio vida a un joven con parálisis cerebral que lucha por alcanzar sus metas deportivas pese a los prejuicios y obstáculos que encuentra en su camino. El proyecto le permitió asumir un papel protagónico y reforzar su compromiso con la representación de personas con discapacidad en la industria audiovisual.
Además de su faceta artística, el actor se convirtió en un defensor de la inclusión y la representación de personas con discapacidad.
Los problemas económicos que marcaron su vida: RJ Mitte reveló que se enfrentó a una millonaria deuda fiscal después de que una persona encargada de administrar sus finanzas manejara incorrectamente sus recursos. La situación le tomó cerca de una década resolverla.
Años después del final de la serie, siguió siendo una de las estrellas más queridas por los seguidores de Breaking Bad. En sus redes personales el actor siempre se muestra feliz y su popularidad nunca desapareció.
El actor continuó trabajando en televisión y cine, apostando por personajes distintos para demostrar su versatilidad frente a las cámaras. Fue construyendo una imagen propia, alejada de la sombra de Walter White Jr., el personaje que lo llevó a la fama.
RJ Mitte y Luis Moncada protagonizaron un reencuentro hace una semana en Nuevo México, donde compartieron una fotografía que despertó la nostalgia de los seguidores de la aclamada producción de AMC.
El 12 de octubre de 2026 se informó la muerte de RJ Mitte. Más allá de su inolvidable papel en Breaking Bad, el actor deja un legado marcado por la perseverancia, la actuación y la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.