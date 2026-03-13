El valor oculto de la estatuilla de los premios Óscar

Cada año, los Academy Awards, conocidos mundialmente como los Premios Óscar, celebran lo más destacado de la industria cinematográfica. Más allá de la ceremonia y la alfombra roja, uno de los elementos que más curiosidad despierta es la icónica estatuilla dorada que reciben los ganadores.
Este galardón se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del cine. Obtenerlo representa para actores, directores y productores uno de los mayores reconocimientos dentro de la industria del entretenimiento.
El diseño del trofeo es también parte de su identidad. La figura representa a un caballero que sostiene una espada mientras se encuentra de pie sobre un rollo de película.
Ese rollo cuenta con cinco radios, los cuales simbolizan las cinco ramas originales que integraban la Academy of Motion Picture Arts and Sciences: actores, guionistas, directores, productores y técnicos.
Además de su significado simbólico, la estatuilla también despierta interés por sus características físicas. Cada pieza mide aproximadamente 34 centímetros de altura y pesa cerca de 3.85 kilogramos.
Su fabricación también combina técnicas tradicionales con tecnología moderna. El trofeo está elaborado a partir de britannium, una aleación metálica compuesta por 93% de estaño, 5% de antimonio y 2% de cobre.
Posteriormente, la figura recibe un baño de oro de 24 quilates que le da su característico acabado brillante, convirtiéndola en una pieza distintiva dentro de la historia de los premios cinematográficos.
En algunos procesos de fabricación se han utilizado tecnologías de precisión desarrolladas en contextos industriales avanzados, incluso inspiradas en métodos aplicados por la NASA, con el objetivo de garantizar la calidad y durabilidad de cada estatuilla.
A lo largo de los años, algunos Óscar han adquirido un valor histórico significativo. Por ejemplo, el cantante Michael Jackson compró en una subasta la estatuilla a Mejor Película otorgada a Gone with the Wind en 1940, pagando 1.54 millones de dólares.
Sin embargo, casos como ese son excepcionales. La razón tiene que ver con una normativa establecida por la Academia en 1950 para evitar que los premios ingresen al mercado comercial. De acuerdo con esta regla, los ganadores —o sus herederos— no pueden vender ni subastar la estatuilla. Si desean desprenderse de ella, deben ofrecerla primero a la Academia por el valor simbólico establecido: un dólar.