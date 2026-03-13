El valor oculto de la estatuilla de los premios Óscar

Sin embargo, casos como ese son excepcionales. La razón tiene que ver con una normativa establecida por la Academia en 1950 para evitar que los premios ingresen al mercado comercial. De acuerdo con esta regla, los ganadores —o sus herederos— no pueden vender ni subastar la estatuilla. Si desean desprenderse de ella, deben ofrecerla primero a la Academia por el valor simbólico establecido: un dólar.