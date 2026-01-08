Así fueron los últimos momentos de Gerson Leos de la Banda MS

La música regional mexicana atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de Gerson Leos, integrante clave de la Banda MS, quien falleció el pasado 6 de enero a consecuencia de un infarto fulminante, de acuerdo con lo informado por la propia agrupación y su entorno cercano.
El deceso del músico conmocionó tanto a seguidores como a sus compañeros de escenario. Durante los servicios funerarios realizados este miércoles, Alan Ramírez, vocalista de la banda, compartió ante la prensa los detalles de las últimas horas de vida de su amigo, visiblemente afectado por la pérdida.
De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron mientras Gerson practicaba una de sus aficiones favoritas: el béisbol. El tecladista se encontraba en un campo de Mazatlán, al que solía acudir con frecuencia, cuando de manera repentina se desplomó frente a quienes lo acompañaban.
Alan Ramírez explicó que acababa de regresar de un viaje familiar cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Sin pensarlo, se dirigió de inmediato al lugar. “Venía llegando de Guadalajara, fui a comer con mi esposa y mis hijos y me habla la esposa del Chilas y me dijo que se había puesto malo en el campo y ya nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado...”, relató.
El cantante señaló que, antes de que arribaran los paramédicos, las personas presentes intentaron auxiliarlo. “Trataron de ayudarlo los mismos compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron sus ejercicios de rcp”, dijo, al recordar los desesperados esfuerzos por salvarle la vida.
La noticia del fallecimiento se propagó rápidamente y generó muestras de solidaridad en el gremio musical. Familiares, amigos y colegas se congregaron para despedir a Leos, quien no solo era apreciado por su talento, sino también por su calidad humana.
Dentro de la Banda MS, Gerson Leos ocupaba un lugar fundamental. Se desempeñaba como multinstrumentista y arreglista, aportando al sonido característico de la agrupación desde el teclado, el clarinete y la guitarra, tanto en estudio como en presentaciones en vivo.
“Es un elemento muy importante”, expresó Alan Ramírez, al subrayar que su ausencia deja un vacío difícil de reemplazar dentro del proyecto musical que ha marcado a millones de seguidores en México y otros países.
Más allá del escenario, quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre apasionado por la música y el deporte, especialmente el béisbol, actividad que formaba parte de su rutina y que, de manera trágica, fue el escenario de sus últimos momentos.
Un infarto fulminante es un término coloquial que describe un ataque cardíaco súbito que puede causar la muerte en cuestión de minutos. Médicamente, suele asociarse a un paro cardíaco repentino, provocado por una obstrucción grave en una arteria o por una arritmia letal que impide que el corazón continúe bombeando sangre al cuerpo y al cerebro.