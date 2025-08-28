Tegucigalpa acapara los conciertos de fin de año

Desde hace unos años, Tegucigalpa, la capital de Honduras, se ha consolidado como el principal escenario para recibir a artistas internacionales, y este 2025 no ha sido la excepción. A cuatro meses para que termine el 2025 se siguen confirmando grandes estrellas para que se presenten en los diferentes escenarios que ofrece la ciudad. Con una cartelera en la que abarcan intérpretes de géneros tan diversos como el pop, el reguetón, el regional mexicano y el rock clásico, el país se prepara para vivir una temporada donde la música será protagonista.
SOBREDOSIS DE SODAEl Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa recibe este 30 de agosto a esta banda tributo a la banda de rock argentina Soda Stereo. Los precios oscilan entre 350 y 1,150 lempiras y están disponibles en ETicket.
JULIÓN ÁLVAREZEl reconocido cantante mexicano traerá al país su gira “42-18”. El intérprete de temas como “Te hubieras ido antes” llega el 15 de noviembre a Tegucigalpa. Los boletos aún no están a la venta.
BRONCOEl próximo 21 de noviembre, el estadio Chochi Sosa recibirá a esta legendaria agrupación norteña. Los boletos se venden en E Ticket y los precios están entre 920 lempiras y L5,200.
MANUEL TURIZOEl guapísimo colombiano está confirmado para el próximo 4 de diciembre, pero los boletos saldrán a la venta hasta el lunes 1 de septiembre en el sitio web y puntos de venta de BM Tickets.
MELENDIEl cantante español se presenta el 6 de noviembre en el Nacional de Ingenieros Coliseum como parte de su gira “20 años”. Los boletos están a la venta en BM Tickets a L 1,900, L 2,900 y 4,500 lempiras.
DANNY OCEANEl 6 de septiembre, el venezolano se presentará en el Coliseo Nacional de Ingenieros. Las entradas se venden en Eticket a un precio de L1,924, L2,131 y 2,812 lempiras.
CARIN LEÓN
Uno de los máximos exponentes del regional mexicano llega el 23 de octubre al estadio Chochi Sosa de la capital. Las entradas se venden en Eticket y los precios están entre L1,559 y 5,371 lempiras.
JUANES
El colombiano se presentará el 18 de octubre en el Palacio de los Deportes Unah en Tegucigalpa, como parte de su gira “Latam Tour 2025”. Los boletos se venden en BM Tickets a L1,175, L2,450 y 4,300 lempiras.
LOS TUCANES DE TIJUANA
El concierto que se pospuso en el mes de julio se realizará el 1 de noviembre en Expocentro, San Pedro Sula. Los boletos están disponibles en BM Tickets a un precio de L1,500, L4,500, L6,000 y 8,000 lempiras.
RATA BLANCAEl parque Juana Lainez de la capital reciben a la banda de “hard rock” y “heavy metal” el próximo 31 de octubre. Los boletos están disponibles en BM Tickets a un precio de 1,600 y 2,600 lempiras.