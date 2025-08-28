  1. Inicio
Tegucigalpa acapara los conciertos de fin de año

En los meses restantes del 2025, solo Los Tucanes de Tijuana están confirmados para San Pedro Sula, mientras que a la capital hondureña llegarán Juanes, Carin León, Julión Álvarez y muchos artistas más.

Desde hace unos años, Tegucigalpa, la capital de Honduras, se ha consolidado como el principal escenario para recibir a artistas internacionales, y este 2025 no ha sido la excepción. A cuatro meses para que termine el 2025 se siguen confirmando grandes estrellas para que se presenten en los diferentes escenarios que ofrece la ciudad. Con una cartelera en la que abarcan intérpretes de géneros tan diversos como el pop, el reguetón, el regional mexicano y el rock clásico, el país se prepara para vivir una temporada donde la música será protagonista.
SOBREDOSIS DE SODA

El Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa recibe este 30 de agosto a esta banda tributo a la banda de rock argentina Soda Stereo. Los precios oscilan entre 350 y 1,150 lempiras y están disponibles en ETicket.
JULIÓN ÁLVAREZ

El reconocido cantante mexicano traerá al país su gira “42-18”. El intérprete de temas como “Te hubieras ido antes” llega el 15 de noviembre a Tegucigalpa. Los boletos aún no están a la venta.
BRONCO

El próximo 21 de noviembre, el estadio Chochi Sosa recibirá a esta legendaria agrupación norteña. Los boletos se venden en E Ticket y los precios están entre 920 lempiras y L5,200.

MANUEL TURIZO

El guapísimo colombiano está confirmado para el próximo 4 de diciembre, pero los boletos saldrán a la venta hasta el lunes 1 de septiembre en el sitio web y puntos de venta de BM Tickets.
MELENDI

El cantante español se presenta el 6 de noviembre en el Nacional de Ingenieros Coliseum como parte de su gira “20 años”. Los boletos están a la venta en BM Tickets a L 1,900, L 2,900 y 4,500 lempiras.
DANNY OCEAN

​​​​​El 6 de septiembre, el venezolano se presentará en el Coliseo Nacional de Ingenieros. Las entradas se venden en Eticket a un precio de L1,924, L2,131 y 2,812 lempiras.
CARIN LEÓN

Uno de los máximos exponentes del regional mexicano llega el 23 de octubre al estadio Chochi Sosa de la capital. Las entradas se venden en Eticket y los precios están entre L1,559 y 5,371 lempiras.
JUANES

El colombiano se presentará el 18 de octubre en el Palacio de los Deportes Unah en Tegucigalpa, como parte de su gira “Latam Tour 2025”. Los boletos se venden en BM Tickets a L1,175, L2,450 y 4,300 lempiras.
LOS TUCANES DE TIJUANA

El concierto que se pospuso en el mes de julio se realizará el 1 de noviembre en Expocentro, San Pedro Sula. Los boletos están disponibles en BM Tickets a un precio de L1,500, L4,500, L6,000 y 8,000 lempiras.
RATA BLANCA

El parque Juana Lainez de la capital reciben a la banda de “hard rock” y “heavy metal” el próximo 31 de octubre. Los boletos están disponibles en BM Tickets a un precio de 1,600 y 2,600 lempiras.
