Tegucigalpa acapara los conciertos de fin de año

Desde hace unos años, Tegucigalpa, la capital de Honduras, se ha consolidado como el principal escenario para recibir a artistas internacionales, y este 2025 no ha sido la excepción. A cuatro meses para que termine el 2025 se siguen confirmando grandes estrellas para que se presenten en los diferentes escenarios que ofrece la ciudad. Con una cartelera en la que abarcan intérpretes de géneros tan diversos como el pop, el reguetón, el regional mexicano y el rock clásico, el país se prepara para vivir una temporada donde la música será protagonista.