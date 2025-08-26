De ensueño: así fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift

La superestrella del pop, Taylor Swift sorprendió este 26 de agosto al anunciar que se ha comprometido en matrimonio con el jugador de la NFL, Travis Kelce. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", escribió la famosa intérprete. Una frase sencilla, pero que refleja la naturalidad y sentido del humor con los que han construido su relación.
La pedida de mano fue en un jardín exuberante, rodeado de flores rosas, blancas y lilas, creando una armósfera de ensueo, como si fuera una escena sacada del videoclip de su tema "Lover".
El anillo es dorado con un diamante rectangular prominente de talla cojín, pero elegante y clásico como ella.
Las fotos compartidas por la pareja transmiten complicidad, calma y una decisión tomada desde el corazón.
La pedida de mano fue en un especio natural, privado y lleno de vida, algo que identifica a la perfección a la pareja y su relación que inició a mediados del año 2023.
"Cuando estoy con ella, somos solo dos personas enamoradas, sin cámaras, sin espectáculos", había declarado Travis Kelce en días anteriores. La canción "So High School", incluida en el nuevo álbum de Taylor está dedicada a él. En ella, la cantante compara su relación con un amor de la escuela secundaria, destacando la imagen pública de la pareja como una "pareja poderosa de la secundaria" y expresando un deseo de casarse con él.
Desde el inicio de su relación, la más pública para la cantante de 35 años de edad, él la acompañó a diferentes países donde se presentó por su gira "The Eras Tour", y hasta participó en su show como se aprecia en esta imagen. Ella lo apoyó asistiendo a partidos claves que tuvo con su equipo los Kansas City Chiefs.