De ensueño: así fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift

"Cuando estoy con ella, somos solo dos personas enamoradas, sin cámaras, sin espectáculos", había declarado Travis Kelce en días anteriores. La canción "So High School", incluida en el nuevo álbum de Taylor está dedicada a él. En ella, la cantante compara su relación con un amor de la escuela secundaria, destacando la imagen pública de la pareja como una "pareja poderosa de la secundaria" y expresando un deseo de casarse con él.