La Taflo critica a Supremo: "No es millonario, su vida es una deuda"

La Taflo y Supremo son dos creadores de contenido de Honduras, quienes se caracterizan por su controversial humor. Este primero, perteneciente a la comunidad garífuna, grabó un video en el que se refiere a Supremo, luego de la polémica que se generó por sus recientes declaraciones.
Supremo con su peculiar estilo de hacer contenido, está siendo objeto de críticas por los garífunas, tras que le dijera "chele pícaro" a un exempleado, a quien este acusa de robarle sus videos para redes con el fin de publicarlos en su propia cuenta.
La situación se salió de control, que hasta le tocó lanzar un comunicado oficial en su Facebook para pedir disculpas. Sumado a esto, Lenin Guerrero, manager de Supremo y miembro de la comunidad garífuna, ya no está vinculado al creador digital y rumores apuntan a que se debe a lo sucedido.
Por su parte, La Taflo, en su grabación sugirió a los garínagu que dejen de prestarle atención a Supremo. "¿Por qué le paran bola a Supremo? Dejen de darle importancia. Aquí todo mundo sabe que la familia de él ha sido pobre; la mamá y el papá vienen de la pobreza...", aseguró el hondureño.
"Eso no quita que diga que es millonario. Supremo no es millonario, se los digo yo, que todos sus amigos hablan mal de él. La vida de Supremo es una deuda; me ha llamado para pedirme prestado, me debe todavía", continuó diciendo el creador digital, radicado en los Estados Unidos.
Asimismo, La Taflo lanzó una advertencia a Supremo. "Él sabe que si me responde a este video subo todas las capturas donde me pide prestado y donde le hice las transferencias; y no me ha pagado. Siempre anda buscando de donde agarrarse para aprovecharse de la gente", expresó en referencia a Supremo, quien hasta este momento no ha respondido.
Lo llamativo es que Supremo, en su comunicado oficial, consideró a La Taflo como un "amigo", con el que existe respeto y admiración más allá de lo profesional.
En la publicación se leen algunos comentarios como: "Habló el que nació en cuna de oro"; "Al fin estoy de acuerdo con vos"; "Este otro quiere vistas, por eso se pone a hablar así", entre otros.
Supremo se encuentra en un viaje por Panamá, donde está haciendo contenido para sus redes sociales. Luego partirá a Argentina para el Live Fest 2025, festival global anual de TikTok que celebra y recompensa a sus creadores de contenido en vivo.