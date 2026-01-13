La Taflo critica a Supremo: "No es millonario, su vida es una deuda"

Asimismo, La Taflo lanzó una advertencia a Supremo. "Él sabe que si me responde a este video subo todas las capturas donde me pide prestado y donde le hice las transferencias; y no me ha pagado. Siempre anda buscando de donde agarrarse para aprovecharse de la gente", expresó en referencia a Supremo, quien hasta este momento no ha respondido.