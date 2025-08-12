Sydney Chandler irrumpe en la saga Alien con "Alien: Earth"

El estreno de Alien en 1979 revolucionó el cine de ciencia ficción. Aunque desde entonces se han producido secuelas y precuelas, ningún personaje había alcanzado el impacto de la teniente Ripley —interpretada magistralmente por Sigourney Weaver—. Hasta ahora. La serie Alien: Earth introduce a Wendy, encarnada por Sydney Chandler, como una nueva protagonista que, sin superar a Ripley, ofrece una complejidad inédita en la saga, que alcanza su décima entrega con esta producción.
Chandler, conocida por la serie Pistol (2022) y la película Don't Worry Darling (2022), es hija del actor Kyle Chandler. A sus 29 años ha conseguido uno de los papeles más codiciados por la nueva generación de actrices.
En Alien: Earth, cuyos dos primeros capítulos se estrenan el 12 de agosto en América (13 en Europa) y que contará con un episodio semanal hasta completar ocho, interpreta a Marcy, una adolescente con enfermedad terminal que accede a participar en un experimento científico. Su mente es transferida a un cuerpo sintético, conservando recuerdos y emociones, y así se convierte en Wendy.
La serie es precuela de la primera Alien y secuela de Alien vs Predator (2004 y 2007). Ha sido creada por Noah Hawley, guionista de series como Fargo y My Generation, quien sitúa la trama en el año 2120 —dos años antes de Alien y más de un siglo después de Alien vs Predator.
Con una atmósfera oscura y compleja, fiel a la saga, Alien: Earth cuenta con un sólido elenco que interpreta a un grupo de híbridos: adolescentes cuyas mentes han sido insertadas en cuerpos adultos, con habilidades casi militares, pero con la inexperiencia propia de su edad. Entre ellos destacan Kit Young, Erana James, Adarsh Gourav y Jonathan Ajayi.
Estos híbridos deben controlar una nave repleta de xenomorfos que se estrella al regresar a la Tierra, desencadenando un conflicto entre dos de las cinco corporaciones que dominan el planeta: Prodigy —liderada por Kavalier, un joven visionario y temerario— y Weyland-Yutani —dirigida por una fría y ambiciosa ejecutiva asiática—, la misma compañía a la que pertenecía la Nostromo de Ripley.
La nave, bautizada Maginot en alusión a la línea defensiva francesa de la Primera Guerra Mundial, era una misión de Weyland-Yutani que se estrella en territorio de Prodigy, desatando la lucha por controlar a los letales e inteligentes aliens.
La serie presenta distintos tipos de personajes: ciborgs —humanos con partes biológicas y mecánicas—, como Morrow (Babou Ceesay), uno de los protagonistas; sintéticos —robots humanoides con inteligencia artificial—, como Kirsh (Timothy Olyphant), mentor de Wendy; y, por supuesto, humanos.
Aunque la historia ocurre casi 90 años después de Predator y apenas dos antes de Alien, los productores advierten que no se sigue una línea temporal estricta."No todo tiene que encajar como en las películas de Marvel", señaló Gina Balian, presidenta de FX Entertainment, durante la reciente Comic-Con de San Diego.
En la misma línea, Hawley explicó que Alien es una de las “tres grandes ramas de la ciencia ficción” junto a Star Wars y Star Trek, pero sin una conexión rígida entre todas las entregas. Las nueve películas anteriores de la saga han tenido estilos y enfoques muy distintos, por lo que “fue fantástico no tener que improvisar sobre la mitología existente, sino simplemente empezar de nuevo”, dijo Hawley.
La serie se centra también en mostrar cómo será la Tierra del futuro, marcada por el poder y la ambición corporativa, con una producción de alto presupuesto —más de 250 millones de dólares, según Variety— y una puesta en escena espectacular. FX espera que Alien: Earth se convierta en la próxima Game of Thrones o The Last of Us. Tras ocho años de desarrollo, la serie incorpora un sutil eco de Peter Pan, empezando por el nombre de su protagonista.