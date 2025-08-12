Sydney Chandler irrumpe en la saga Alien con "Alien: Earth"

La serie se centra también en mostrar cómo será la Tierra del futuro, marcada por el poder y la ambición corporativa, con una producción de alto presupuesto —más de 250 millones de dólares, según Variety— y una puesta en escena espectacular. FX espera que Alien: Earth se convierta en la próxima Game of Thrones o The Last of Us. Tras ocho años de desarrollo, la serie incorpora un sutil eco de Peter Pan, empezando por el nombre de su protagonista.