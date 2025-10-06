Supremo sufre accidente en carretera a Olancho: así quedó el carro de lujo

El domingo, Supremo compartió en sus historias una graciosa escena junto a Milagro Flores en la que se ríe de ella por no alcanzar el suelo del vehículo desde el asiento del piloto. "Usted parece minion manejando", le dice, mientras ella se sube con su natural carisma al carro para salir con él, cabe mencionar que este no fue el mismo en el que se accidentó este lunes.