Supremo sufre accidente en carretera a Olancho: así quedó el carro de lujo

Lester Cardona, conocido en las redes sociales como Supremo, sufrió un accidente vehicular este lunes 6 de octubre mientras se dirigía junto a su equipo de trabajo hacia el departamento de Olancho.
El percance ocurrió en plena carretera, cuando la limosina blanca en la que se conducían se estrelló y sufrió daños considerables en su parte frontal. Las imágenes del accidente, difundidas rápidamente a través de redes sociales, muestran la destrucción del lujoso vehículo.
La buena noticia es que todos salieron ilesos. Entre los acompañantes del creador de contenido se encontraban otros integrantes de la llamada "selección de tiktokers de Honduras", incluidos Caracol y Joao Ferreira.
"¡Por algo pasan cosas! Acabamos de chocar mi gente, pero estamos bien", se lee en las redes sociales del popular tiktoker, quien acompañó la historia con una canción de Redimi2: "Todo va a estar bien".
Hasta el momento no se han reportado causas oficiales del accidente, ni se ha emitido un comunicado formal por parte del equipo afectado. Sin embargo, los videos difundidos muestran que no hubo necesidad de asistencia médica de emergencia para los involucrados.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Supremo se lleva un susto de este tipo, pues el año pasado, le ocurrió algo similar cuando se dirigía hacia Nicaragua a bordo de una camioneta Ford, la cual sufrió daños considerables durante el trayecto.
El domingo, Supremo compartió en sus historias una graciosa escena junto a Milagro Flores en la que se ríe de ella por no alcanzar el suelo del vehículo desde el asiento del piloto. "Usted parece minion manejando", le dice, mientras ella se sube con su natural carisma al carro para salir con él, cabe mencionar que este no fue el mismo en el que se accidentó este lunes.
Milagro y Supremo tienen una relación amorosa desde hace algunos meses, sin embargo, ambos dicen que se están conociendo, pero en sus redes comparten muchos momentos románticos como una pareja oficial.
Supremo ha ganado más popularidad en los últimos meses gracias a su ingenio y creatividad, sobre todo con la selección de Tiktokers que ha movido a la audiencia nacional e internacional.