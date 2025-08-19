Supremo a Rosel: “Haces millones, lucrándote de los pobres y ancianos”

Los influencers Supremo y Rosel han protagonizado tremenda tiradera en redes sociales.
La controversia comenzó cuando Rosel compartió que no asistiría al llamado “partido de tiktokers”, argumentando que "no le gusta perder el tiempo en esas cosas" y que prefiere dedicar su tiempo a los ancianos.
"Yo no iba a aceptar, una porque yo no tengo tiempo para andarlo perdiendo ahí, mi tiempo lo enfoco en los abuelos que están en las calles abandonados, en el asilo y ese es tiempo productivo", dijo Rosel.
De inmediato, Supremo comentó la publicación de Rosel, señalándolo de ganar mucho dinero "lucrándose de los ancianitos".
Posteriormente, Supremo publicó un fuerte mensaje contra Rosel en sus redes sociales.
“Rosel hizo este video diciendo que mucha gente le pregunta que porque no lo invité al partido y dijo que porque no perdía el tiempo, nunca lo he atacado y lo único que hago es darle diversión a mi público aunque sé que mi contenido es grosero, pero tampoco voy a venir a poner un asilo de 1 Millón y hacerlo en 3 años cuando hace millones de lempiras en Tiktok y Facebook lucrándose de los pobres ancianos, le voy a llevar 20 ancianos de un solo al asilo a ver qué hace. A mí no me da paja nadie, sé que me van a atacar por mi post, pero si se meten conmigo y con los míos siempre saldré a defenderlos. Usted Rosel siga lucrándose y mintiéndole a la gente", escribió.
Rosel es un reconocido creador de contenido hondureño, sus videos se centran en el apoyo que él brinda a personas de escasos recursos y adultos mayores que han sido abandonados.
Rosel construyó el asilo de ancianos "Creando Esperanza" con el apoyo de muchos hondureños que mediante redes hicieron su donación.
Con su contenido se ha convertido en una de las personalidades más queridas de redes sociales en Honduras.
Por su parte, Supremo es un famoso creador de contenido y organizador del partido de tiktokers, previamente ha mostrado su influencia en eventos digitales de gran convocatoria.