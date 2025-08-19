Supremo a Rosel: “Haces millones, lucrándote de los pobres y ancianos”

“Rosel hizo este video diciendo que mucha gente le pregunta que porque no lo invité al partido y dijo que porque no perdía el tiempo, nunca lo he atacado y lo único que hago es darle diversión a mi público aunque sé que mi contenido es grosero, pero tampoco voy a venir a poner un asilo de 1 Millón y hacerlo en 3 años cuando hace millones de lempiras en Tiktok y Facebook lucrándose de los pobres ancianos, le voy a llevar 20 ancianos de un solo al asilo a ver qué hace. A mí no me da paja nadie, sé que me van a atacar por mi post, pero si se meten conmigo y con los míos siempre saldré a defenderlos. Usted Rosel siga lucrándose y mintiéndole a la gente", escribió.