Supremo revela cuándo le pedirá a Milagro Flores que sea su novia

El creador de contenido hondureño, Supremo, por fin reveló cuándo le pedirá formalmente a la presentadora de televisión, Milagro Flores, que sea su novia.
En un video en el que se ve a Supremo dentro de un vehículo, una chica le hace preguntas sobre su relación actual con Milagro, y finalmente le cuestiona de que cuándo será el día de que le pida ser su novia.
O sea, ¿Se están conociendo todavía? ¿Cuántos, cuántos meses? Porque la gente está preguntando", se escucha decir a la mujer que va conversando con Supremo en el camino.
"Un par de mesitos más... Y es que yo normamlmente me conozco antes de unos cinco a siete meses con una mujer, hasta conocerle bien el carácter. Es que a mi lo que me interesa es el carácter. Y ya me da miedo", expresó Supremo entre risas.
"¿Pero le va a pedir que sea su novia'", le sigue cuestionando la joven, a lo que Supremo responde: "Sí, sí hay que pedirle. "¿Al cuánto tiempo? ¿A los siete meses, entonces? Ay, bueno. ¿Y cuántos llevan ya?", agrega la chica, y el tiktoker contesta: "Como tres ya".
Mientras tanto, en otra entrevista, se le pregunta a Milagro Flores sobre Supremo y si le dio un beso anoche, el día del partido de las selecciones de TikTokers de Honduras y Brasil.
"La gente siempre se pregunta, ¿y el primer besito para cuándo?", le dice una chica a Milagro, a lo que ella contesta: "Nooo, eso es para cuando pasemos a otra fase. Ahorita solo nos estamos conociendo",dejando en claro una vez más que aunque exista mucho amor de por medio, Supremo y ella aún no han formalizado su relación.
Por otro lado, además de ver y apoyar a su amado Supremo, Milagro Flores también compartió su alegría de visitar la capital industrial de Honduras, y compartir con los sampedranos.
Millie, como también le llaman de cariño a la presentadora de televisión, publicó varias fotografías en las que se le ve hermosa con un atuendo muy deportivo, y también compartiendo con algunos fans en el estadio.
"¡Que viva Honduras!", expresó Milagro junto a varias fotografías que compartió en sus perfiles de Facebook e Instagram.
Además de su innegable belleza, Milagro Flores es una de las presentadoras más queridas de Honduras por su humildad y cariño con el público hondureño.