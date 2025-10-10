  1. Inicio
Supremo revela la ciudad donde se hará el próximo partido de tiktokers

Mediante una publicación en sus redes sociales, el creador de contenido Supremo hizo una encuesta para elegir la ciudad en donde se realizará el siguiente partido contra Nicaragua

Supremo se ha robado el foco de atención este año, los partidos de tiktokers hechos en Honduras han sido un éxito. Primero, el juego contra El Salvador, que reunió a miles de personas en el Estadio Morazán, y luego, versus Brasil, en el Estadio Olímpico Metropolitano, ambos en San Pedro Sula.

Y ahora, se avecina el que parece ser el último partido del año de los tiktokers hondureños, quienes esperan sumar su segunda victoria en casa, luego de ganarle 2-1 a El Salvador.

Y el rival es Nicaragua, en una revancha que promete ser pareja y con alta intensidad. La representación de tiktokers hondureños ganó 1-2 en tierras nicas, y ahora van por el gane definitivo en ambas llaves.

Aún no hay fecha exacta del partido, pero parece ser el 24 o 31 de octubre del 2025. ¿Dónde será el partido? Pues, Supremo ha hecho la consulta en sus redes sociales para que sean sus seguidores quienes elijan.

La Ceiba, Olancho y Tegucigalpa, esta última ciudad con un "2 % de probabilidades" de ejecutarse, por lo que las más fuertes eran las dos primeras opciones.

Posteriormente, un día después, fue el mismo Supremo que mediante una publicación expresó lo siguiente: "A llenar el estadio de La Ceiba y disfruten del show". Con lo cual parece confirmarse que el partido de tiktokers de Honduras vs Nicaragua tendrá lugar en el renovado Estadio Ceibeño, la ciudad que vio crecer como espuma al mencionado creador digital.

Asimismo, Supremo también hizo otra importante revelación, y es que parece que vendrán más partidos de la H tiktokera.

"Se están acercando Selecciones de creadores como Chile, México, USA y Colombia, pero posiblemente para el próximo año", afirmó, de lo cual no se saben más detalles.

De igual manera, se prevé que este equipo de fútbol pueda participar en un torneo de selecciones, en donde participan diferentes países, con fecha aún desconocida.

