Supremo: "Miraba a Milagro Flores como un imposible"

En un directo realizado en TikTok, Supremo compartió diferentes temas junto a la expresentadora Malena Maradiaga, en los que profundizó sobre su relación con Milagro Flores.
Malena, aprovechó para hacerle algunas preguntas, las cuales también Malena leía de sus seguidores para replicarlas al creador digital.
Entre las declaraciones que más llamaron la atención, Supremo contestó sin tapujos que para él "Milagro era un amor imposible" ya que se estaba yendo "muy alto".
"Yo siempre tenía una amistad con ella, pero yo la codiciaba, la veía muy bonita, pero nunca me atreví a decirle algo, siempre tiraba las indirectas vulgarmente, que no era la manera correcta", continuó declarando el creador de contenido "Más viral de Honduras".
Además, Supremo afirmó que Milagro Flores le ayuda para bien, "estar al lado de Milagro me ayuda a mejorar mi vocabulario que me cuesta regularlo, más comida sana cuando cenamos juntos; a ella le gusta más lo bueno".
El tiktoker también dijo que ha cambiado muchas cosas por su pareja, como su comportamiento. "No porque ella me lo pide, sino que yo mismo siento que por la imagen de ella y porque estoy haciendo lo correcto. Yo soy bien vulgar, soy loco en las redes, pero en persona soy más tranquilo, más tímido".
Entre sus pasatiempos favoritos con Milagro, Supremo aseguró que ambos son mucho de ver películas y series. "Cuando yo voy a verla los domingos, todo el día pasamos viendo películas.".
En la conversación con Malena, uno de los seguidores preguntó si Supremo sería capaz de andar con una mujer que no tenga empleo, a lo que Supremo expresó que sí, "ya tuve novias así y no me quejo. Fueron las del proceso, uno va viendo y esas chicas a uno lo forman".
Por último, el polémico creador digital dejó ver que está enamorado, "uno siente cuando le gusta alguien, la química y toda la onda. Ella me aconseja y me cuida mucho", por ejemplo, la piel, aunque aseguró que él ya lo hacía, pero que ahora con "Mili", es más fácil.
Supremo no ocultó que Milagro Flores sea "muy tóxica", incluso pensó que "Milagro mentía cuando dijo que era tóxica". Aparte, complementó diciendo que como hombre él cubriría todo lo del hogar y que también le gustaría y tendría otro hijo.