Sooyoung y Jung Kyung-ho se separan tras 14 años de noviazgo

El mundo del K-pop y los dramas coreanos recibió una noticia que pocos seguidores esperaban. Sooyoung, integrante de "Girls' Generation", y el actor Jung Kyung-ho pusieron fin a su relación sentimental después de compartir más de una década juntos, cerrando así una de las historias de amor más estables y admiradas de la industria del entretenimiento surcoreano.
La separación fue confirmada este martes por Saram Entertainment, agencia que representa a la cantante y actriz. A través de una breve declaración, un portavoz confirmó que ambos artistas decidieron tomar caminos distintos tras varios años de relación.
“Es verdad. Sooyoung y Jung Kyung-ho recientemente rompieron”, señaló un representante de la agencia al medio surcoreano Xportsnews, poniendo fin a las especulaciones que habían surgido en redes sociales durante los últimos días.
Los rumores comenzaron a cobrar fuerza cuando seguidores de ambos artistas notaron que habían dejado de seguirse mutuamente en sus cuentas personales. La observación desató una ola de comentarios en comunidades digitales, donde muchos fans intentaban descifrar si la pareja atravesaba una crisis.
La confirmación sorprendió especialmente porque Sooyoung y Jung Kyung-ho eran considerados un caso poco común dentro del entretenimiento coreano, una industria donde muchas celebridades optan por mantener sus relaciones lejos del ojo público.
La historia entre ambos comenzó en 2012 gracias a amigos en común. Meses después, medios surcoreanos informaron que habían iniciado una relación sentimental, aunque fue hasta enero de 2014 cuando decidieron hacer pública la noticia y confirmar oficialmente su romance.
Con el paso de los años, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público. Aunque siempre mantuvieron cierta discreción, no ocultaban completamente su relación y en diversas entrevistas compartieron anécdotas y referencias mutuas, algo poco habitual entre celebridades coreanas.
Jung Kyung-ho llegó a revelar que era admirador de "Girls' Generation" antes incluso de conocer personalmente a Sooyoung. También destacó que ambos compartían valores similares, asistían a la misma iglesia y estudiaron en la misma universidad, factores que fortalecieron su vínculo desde el inicio.
Mientras desarrollaban su historia de amor, ambos continuaron consolidando exitosas carreras. Sooyoung amplió su trayectoria artística con producciones como "Run On", "Not Others" e "If You Wish Upon Me", mientras que Jung Kyung-ho brilló en exitosas series como "Prison Playbook", "Hospital Playlist" y "Crash Course in Romance".
Durante los últimos años, continuaron apareciendo juntos en distintos momentos públicos. En 2023 asistieron al concierto de Bruno Mars y, en 2024, fueron vistos disfrutando de un viaje en Australia, alimentando las expectativas de quienes creían que una boda podría estar cada vez más cerca.
Precisamente, la posibilidad de matrimonio fue tema recurrente en numerosas entrevistas. Sin embargo, ese capítulo llegó a su fin con la confirmación de la ruptura.
Hasta el momento no se han dado a conocer las razones detrás de la separación, pero la noticia marca el cierre de una de las relaciones más longevas y emblemáticas del entretenimiento surcoreano contemporáneo.