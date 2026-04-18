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Sin Bandera: premios, éxitos y su esperado regreso a Honduras

Tras conquistar la música latina con múltiples galardones, Sin Bandera se acerca a su esperado regreso a Honduras

Sin Bandera: premios, éxitos y su esperado regreso a Honduras
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El icónico dúo Sin Bandera se ha consolidado como uno de los referentes del pop romántico en español gracias a una trayectoria marcada por el éxito y el reconocimiento internacional. Desde su debut en 2002, la agrupación ha sido distinguida con múltiples premios, entre ellos Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, Premios Oye! y galardones de MTV Latino.

 Fotos: Instagram @sinbandera
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Integrado por Leonel García y Noel Schajris, el dúo ha logrado mantenerse vigente por más de 25 años, acumulando nominaciones y consolidando un legado musical que ha marcado a varias generaciones.
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Su repertorio incluye algunas de las baladas más emblemáticas del género, como "Entra en mi vida", "Kilómetros", "Mientes tan bien", "Que lloro", "Sirena" y "Suelta mi mano", temas que han trascendido fronteras y se mantienen como favoritos del público.
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En sus presentaciones más recientes, también han incorporado canciones como "Dime que sí", "Tócame", "De viaje" y "ABC", ampliando su propuesta artística sin perder la esencia romántica que los caracteriza.
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Con este sólido recorrido, Sin Bandera anuncia su esperado regreso a Honduras con su gira "Escenas Tour 2026", una serie de conciertos que promete una experiencia cargada de emoción y nostalgia.
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El dúo se presentará el próximo 30 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa, en Tegucigalpa, dos fechas que ya generan gran expectativa entre sus seguidores.
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Los boletos ya están disponibles en la plataforma eticket.hn y en quioscos autorizados, donde varias localidades comienzan a agotarse debido a la alta demanda.

 EFE
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Además, los organizadores han informado que existe un beneficio especial para quienes adquieran sus entradas utilizando tarjetas BAC, lo que ha incentivado aún más la compra anticipada.
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La producción de ambos conciertos está a cargo de CR Entertainment y Conciertos Honduras, empresas que apuestan por ofrecer un espectáculo de primer nivel en el país.
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El "Escenas Tour 2026" se perfila como una oportunidad única para que el público hondureño disfrute en vivo de una propuesta íntima, donde la calidad vocal y la conexión emocional serán protagonistas.
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Con una base sólida de seguidores y una trayectoria respaldada por premios y éxitos, Sin Bandera promete dos noches inolvidables en Honduras, más allá de los premios conseguidos.
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