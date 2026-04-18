Sin Bandera: premios, éxitos y su esperado regreso a Honduras

El icónico dúo Sin Bandera se ha consolidado como uno de los referentes del pop romántico en español gracias a una trayectoria marcada por el éxito y el reconocimiento internacional. Desde su debut en 2002, la agrupación ha sido distinguida con múltiples premios, entre ellos Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, Premios Oye! y galardones de MTV Latino.