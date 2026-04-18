Sin Bandera: premios, éxitos y su esperado regreso a Honduras

El icónico dúo Sin Bandera se ha consolidado como uno de los referentes del pop romántico en español gracias a una trayectoria marcada por el éxito y el reconocimiento internacional. Desde su debut en 2002, la agrupación ha sido distinguida con múltiples premios, entre ellos Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, Premios Oye! y galardones de MTV Latino.
Integrado por Leonel García y Noel Schajris, el dúo ha logrado mantenerse vigente por más de 25 años, acumulando nominaciones y consolidando un legado musical que ha marcado a varias generaciones.
Su repertorio incluye algunas de las baladas más emblemáticas del género, como "Entra en mi vida", "Kilómetros", "Mientes tan bien", "Que lloro", "Sirena" y "Suelta mi mano", temas que han trascendido fronteras y se mantienen como favoritos del público.
En sus presentaciones más recientes, también han incorporado canciones como "Dime que sí", "Tócame", "De viaje" y "ABC", ampliando su propuesta artística sin perder la esencia romántica que los caracteriza.
Con este sólido recorrido, Sin Bandera anuncia su esperado regreso a Honduras con su gira "Escenas Tour 2026", una serie de conciertos que promete una experiencia cargada de emoción y nostalgia.
El dúo se presentará el próximo 30 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa, en Tegucigalpa, dos fechas que ya generan gran expectativa entre sus seguidores.
Los boletos ya están disponibles en la plataforma eticket.hn y en quioscos autorizados, donde varias localidades comienzan a agotarse debido a la alta demanda.
Además, los organizadores han informado que existe un beneficio especial para quienes adquieran sus entradas utilizando tarjetas BAC, lo que ha incentivado aún más la compra anticipada.
La producción de ambos conciertos está a cargo de CR Entertainment y Conciertos Honduras, empresas que apuestan por ofrecer un espectáculo de primer nivel en el país.
El "Escenas Tour 2026" se perfila como una oportunidad única para que el público hondureño disfrute en vivo de una propuesta íntima, donde la calidad vocal y la conexión emocional serán protagonistas.
Con una base sólida de seguidores y una trayectoria respaldada por premios y éxitos, Sin Bandera promete dos noches inolvidables en Honduras, más allá de los premios conseguidos.