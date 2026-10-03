Shakira hace historia con su primer concierto global transmitido en vivo

Shakira lleva este 3 de octubre su música a espectadores de todo el mundo con la transmisión en directo de su concierto en Madrid, una presentación que forma parte de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y que marca la primera ocasión en que un concierto completo de la artista colombiana se emite globalmente en vivo.
La presentación puede seguirse sin necesidad de una suscripción de pago a través de Amazon Music, Prime Video, Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. La transmisión comenzó a las 12:45 p. m. hora de Honduras y Ciudad de México y a las 1:45 p. m. en Colombia, mientras que en Madrid el espectáculo comenzó a las 8:45 p. m.
El concierto se enmarca en la residencia europea "ES Latina" y en la celebración "Las Mujeres que Impulsan la Música Latina", iniciativa de Amazon Music que este año pone el foco en las mujeres que han contribuido al desarrollo de la música y la cultura latina.
Para Shakira, esta presentación representa un nuevo capítulo de una gira que, según expresó en un comunicado difundido por Amazon Music, se convirtió "en mucho más de lo que jamás pude imaginar". La cantante también celebró la posibilidad de compartir esta noche con seguidores de distintas partes del mundo.
La iniciativa no se limita al escenario, Amazon Music, Amazon Web Services (AWS), Fundación Pies Descalzos y Laboratoria pusieron en marcha "Las Mujeres Ayudan con Amazon Music", un programa que busca ampliar el acceso de mujeres latinoamericanas a capacitación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube.
El proyecto, denominado "AWS Entrena Latinas", tiene como meta alcanzar a un millón de mujeres para 2028 y ofrecer formación completamente en español. El programa comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, organización creada por Shakira.
Las participantes podrán acceder a cursos introductorios y certificaciones relacionadas con inteligencia artificial de AWS, con el propósito de ampliar sus conocimientos tecnológicos y prepararlas para oportunidades profesionales en áreas vinculadas con la música y la tecnología.
La celebración también contempla "Las Mujeres Facturan con Amazon Music", una tienda dentro de Amazon que busca dar visibilidad a emprendimientos liderados por mujeres, con especial atención a negocios de mujeres latinas. La propuesta incluirá productos como libros, joyería y otros artículos.
El homenaje a Shakira se extiende además a su trayectoria musical. Amazon Music anunció un nuevo remix de "Dai Dai Spanish Remix (Amazon Music Original)", producido por RVSSIAN, así como una edición especial en vinilo de "Laundry Service", álbum que cumple 25 años.
La celebración incluye también contenidos seleccionados por la propia cantante, entre ellos "El Mixtape", una recopilación de canciones de mujeres artistas que han influido en su trayectoria. En Madrid, además, los seguidores pueden acercarse a la historia de la colombiana mediante "El Museo Shakira by Amazon Music".