“Estamos listos”: Shakira calienta motores para el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira aseguró este miércoles que está lista para presentarse en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará este jueves en Ciudad de México.
“Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”, escribió la artista en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La publicación fue realizada a menos de 24 horas del inicio del torneo. La ceremonia de apertura tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como Estadio Azteca, y marcará el comienzo de la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.
El mensaje estuvo acompañado por varias fotografías en las que se observa a la cantante vestida de negro, con lentes oscuros y junto a un grupo de bailarines. Asimismo, la artista compartió un video en el que muestra su llegada al estadio y parte de los ensayos previos a su presentación.
La FIFA confirmó previamente que Shakira participará junto al cantante nigeriano Burna Boy en la ceremonia inaugural, donde ambos interpretarán ‘Dai Dai’, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.
La ceremonia está programada para comenzar antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, en un torneo histórico que contará por primera vez con 48 selecciones y que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.
La colombiana, considerada una de las artistas más vinculadas a las Copas del Mundo por el éxito internacional de ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ durante Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014, encabezará un cartel artístico que también incluye a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.
Shakira invitó al grupo infantil de baile Triplets Ghetto Kids de Uganda (África) a acompañarla en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial.
Además, Shakira será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, programada para el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, en un formato similar al que tradicionalmente se presenta durante el Super Bowl.
La conexión entre la cantante y los jóvenes africanos surgió después de que ella viera un video viral donde el grupo bailaba al ritmo de "Dai Dai", su canción oficial para la Copa del Mundo. Shakira contactó personalmente a los niños para confirmar su participación.