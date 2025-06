El esperado final de 'Squid Game' y la temporada 4 de 'The Bear' reinan en junio

'We Were Liars' - Prime Video (18 de junio). La principal apuesta de Prime Video para junio es una adaptación de la novela superventas de E. Lockhart, 'We Were Liars', una historia de misterio protagonizada por Cadence Sinclair, a la que da vida Emily Alyn.Sinclair tiene un grupo de amigos apodados 'los mentirosos', con los que veranea en una isla privada de Nueva Inglaterra que pertenece a su abuelo. Un misterioso accidente cambiará la vida de todos.