Así reaccionó Erik "El Charro" a la entrevista de Mayra con Un Tal Fredo

También le contó a Un Tal Fredo que sí es cierto que Erik Roberto la agredió físicamente en el año 2022, y que fue su hija mayor, Valentina quien vio esta escena y llamó a la policía. Asimismo, dijo que Erik le fue infiel con varias mujeres, y que a pesar de todo esto ella regresó con él y le dio otra oportunidad.