Así reaccionó Erik "El Charro" a la entrevista de Mayra con Un Tal Fredo

Continúa la polémica de la separación de los creadores de contenido, Mayra Alejandra y Erik Roberto, "El Charro".

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 11:20 -
  • Redacción web
Así reaccionó Erik El Charro a la entrevista de Mayra con Un Tal Fredo
Aunque prometió que no iba a volver a tocar el tema de su separación con Mayra Alejandra, Erik Roberto "El Charro" reaccionó a la entrevista que su ex concedió a Un Tal Fredo.
Y es que la entrevista de Mayra Alejandra con Un Tal Fredo era una de las más esperadas por la audiencia, y a aunque el podcast lleva menos de 24 horas de haberse estrenado en su canal de YouTube, este ya superó los 2 millones de reproducciones.
Durante su conversación con Un Tal Fredo, Mayra Alejandra contó cómo fueron sus inicios con Erik Roberto "El Charro", su esposo y padre de sus tres hijos. "La Mayrita", como se le conoce también en redes sociales, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron al fracaso de su matrimonio.

También le contó a Un Tal Fredo que sí es cierto que Erik Roberto la agredió físicamente en el año 2022, y que fue su hija mayor, Valentina quien vio esta escena y llamó a la policía. Asimismo, dijo que Erik le fue infiel con varias mujeres, y que a pesar de todo esto ella regresó con él y le dio otra oportunidad.

No obstante, Mayra Alejandra dijo que decidió poner fin a su matrimonio cuando vio que su esposo no cumplía con sus promesas. También comentó que inició un cambio físico, acudió con una nutricionista y empezó terapia psicológica.
Mayra Alejandra expresó que algo que le dolía mucho era que su expareja no aceptaba que su hijo Erik Jr. tuviera un diagnóstico de autismo. E incluso mencionó que él ha dicho abiertamente está en busca de otra mujer para que le dé un hijo varón.

Y aunque Erik Roberto dijo hace unos días que ya no volvería a mencionar a su ex, no se pudo quedar callado tras la impactante entrevista de ella con Un Tal Fredo.
"No le debo explicaciones a nadie, pero si creen que les di 200 dólares a mis hijos, pregúntenle a Mayra y Kirk de los 10, 000 dólares que les mandé a mis hijos en diciembre. Eso no lo dice en sus entrevistas, ¿verdad?. escribió Erik Roberto en una imagen que compartió en sus stories de Instagram.
Erik Roberto y Mayra Alejandra se casaron en el año 2008. Durante varios años fueron una de las parejas más queridas de las redes sociales gracias a los sketch que grababan sobre las diferentes situaciones de pareja.

Sin embargo, detrás de esa aparente felicidad en redes sociales, se escondía el sufrimiento de Mayra, quien reveló que a ella no le gustaba que Erik quisiera grabar absolutamente todo para monetizar en Facebook.

Ese fue uno de los primeros problemas que enfrentó el matrimonio: la adicción de Erik Roberto a las redes sociales y a monetizar con ellas. Mayra comentó que ella habló con él y trató de que entrara en razón, de que no todos los momentos en familia debían exponerse, pero él nunca le hizo caso, y nunca entendió.
