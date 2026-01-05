Critics Choice Awards 2026: los peores vestidos de la gala

Britt Lower la actriz de la galardonada película 'One Battle After Another' llegó vestida por Bottega Veneta. Un inusual conjunto de traje sastre con estola, maxi botas y guantes. Indescriptible. ¿Alfombra roja o lista para dormir? La actriz Britt Lower lució un vestido que parecía una edredón.
¡Aburrido, pero no fabuloso! Adam Brody lució un traje gris de rayas en la alfombra roja de un magno evento, pero vistió como si de fuese a una boda civil como invitado.
El actor protagonista de películas como The Black Phone captó también la atención con su traje nada convencional marcado por la excentricidad.
La actriz principal de La Empleada, Amanda Seyfried lució un diseño de Valentino de corpiño en terciopelo con un lazo rosa. Muy cuestionado por la simpleza debido a la ocasión.
Hannah Einbinder se vistió inspirada en la era Victoriana. Lo que arruinó su estilismo fueron las exageradas mangas abullonadas.
A todos nos encanta "KPop Demon Hunters", así que es una pena que dos cantantes del ficticio grupo Huntr/x, Rei Ami (Zoe) y Audrey Nuna (Mira), se presentaran a una gala tan mal vestidas. Por ejemplo, Ami lució un traje de dos piezas cuyo Top tenía cortes curvos con forma de serpiente forrados de terciopelo negro con una falda a juego.
Por su parte, Nuna se fue a los extremos con un traje maximalista abullonado que parecía inflado con helio.
Patricia Arquette parecía que se iba a asfixiar en su vestido dorado que complemento con una estola de seda negro a juego con el cinturón.
La siempre hermosa Jessica Biel en esta ocasión lució un vestido halter con volantes de encajes y lentejuelas de la firma Lavin, nada favorecedor ni en color ni en talla. Parecía que le quedaba grande.
El vestido de la actriz británica Erin Doherty incluía una falda holgada tipo diamante y un top ajustado sin tirantes en color verde menta. La falda del vestido distrajo a más de uno.
En los Critics Choice Awards 2026, Paul W. Downs y Megan Stalter hicieron algo que nadie olvidó: recrearon el outfit naranja icónico que Timothée Chalamet y Kylie Jenner usaron en la premiere de Marty Supreme. Sin duda se coronaron como los peor vestidos de la gala de este año.