Critics Choice Awards 2026: los peores vestidos de la gala

A todos nos encanta "KPop Demon Hunters", así que es una pena que dos cantantes del ficticio grupo Huntr/x, Rei Ami (Zoe) y Audrey Nuna (Mira), se presentaran a una gala tan mal vestidas. Por ejemplo, Ami lució un traje de dos piezas cuyo Top tenía cortes curvos con forma de serpiente forrados de terciopelo negro con una falda a juego.