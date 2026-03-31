Selena Quintanilla: 31 años de un legado que sigue vivo

El 31 de marzo de 1995, el mundo de la música latina quedó paralizado tras el asesinato de Selena Quintanilla en Corpus Christi, Texas. Con apenas 23 años, la artista ya había conquistado escenarios internacionales y se perfilaba como una de las grandes estrellas latinas de su generación.
Selena revolucionó la música tejana al fusionar ritmos tradicionales con pop y balada romántica. Su carisma y cercanía con el público la convirtieron en un ícono cultural que trascendió fronteras.
Selena ganó un premio Grammy en 1994 por Live! y múltiples galardones en los Tejano Music Awards. Su influencia abrió camino para artistas latinos en Estados Unidos y la convirtió en un referente de orgullo cultural.
Cada aniversario luctuoso es conmemorado con conciertos, festivales y exposiciones en Texas, especialmente en Corpus Christi y San Antonio, donde su figura sigue siendo celebrada por miles de seguidores.
Yolanda Saldívar, expresidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, fue condenada a cadena perpetua. Actualmente permanece en prisión en Texas y su posible libertad condicional ha generado debate y rechazo entre los seguidores de la artista.
La familia de Selena ha mantenido vivo su legado a través de la música y proyectos culturales. Suzette Quintanilla, hermana de la artista, trabaja en la administración del museo y la marca Selena, mientras que A.B. Quintanilla continúa en la producción musical. Este martes, su hermano AB Quintanilla recordó su aniversario luctuoso escribiendo en redes: "Hay tantas cosas que quiero decir, pero voy a mantenerlo simple... Te extraño todos los días" .
Abraham Isaac Quintanilla, padre de la cantante Selena Quintanilla, falleció el 13 de diciembre de 2025 a la edad de 86 años en Corpus Christi, Texas. Fue una figura fundamental en la carrera de su hija, actuando como su manager durante toda su trayectoria.
Selena no solo fue una cantante, sino también un símbolo de identidad para la comunidad latina en Estados Unidos. Su imagen permanece en murales, películas, series y colecciones de moda que evocan su estilo. En la imagen, la estatua de Selena Quintanilla en Corpus Christi.
A 31 años de su muerte, Selena Quintanilla sigue siendo recordada como una artista que rompió barreras y dejó una huella imborrable en la música. Su historia refleja cómo el talento y la pasión pueden trascender generaciones.
Chris Pérez, quien fue esposo de selena posteó: "Este día, esta época del año... siempre es difícil para quienes la amamos. Pero, ¡qué maravilloso es ver en qué se ha convertido su legado! Solo quiero decir que, junto con toda la melancolía que siento... también hay un sentimiento de gratitud. Lo sé, es una locura. Sé que ustedes también lo sienten. Pero estoy agradecido de que sigan impulsando el legado de Selena... ¡y lo hacen con orgullo y contundencia! Sigamos así... por ella. Su memoria y su legado merecen ser recordados por las generaciones venideras".