Selena Quintanilla: 31 años de un legado que sigue vivo

Chris Pérez, quien fue esposo de selena posteó: "Este día, esta época del año... siempre es difícil para quienes la amamos. Pero, ¡qué maravilloso es ver en qué se ha convertido su legado! Solo quiero decir que, junto con toda la melancolía que siento... también hay un sentimiento de gratitud. Lo sé, es una locura. Sé que ustedes también lo sienten. Pero estoy agradecido de que sigan impulsando el legado de Selena... ¡y lo hacen con orgullo y contundencia! Sigamos así... por ella. Su memoria y su legado merecen ser recordados por las generaciones venideras".