Sebastián Rulli habría demandado a su exesposa Cecilia Galliano

La noticia comenzó a circular en medios dedicados al entretenimiento y despertó interés por tratarse de una expareja que puso fin a su matrimonio en 2011. De acuerdo con el reporte, la conductora argentina ya habría sido notificada sobre el procedimiento, aunque hasta ahora no se han hecho públicos documentos judiciales que permitan conocer los detalles de la supuesta demanda.