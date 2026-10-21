Sebastián Rulli habría demandado a su exesposa Cecilia Galliano

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano volverían a enfrentar una disputa legal, a más de una década de su separación. Según información difundida por el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, el actor habría iniciado un proceso judicial contra su expareja con la intención de reducir el porcentaje de sus ingresos destinado a la manutención de su hijo Santiago, de 16 años.
La noticia comenzó a circular en medios dedicados al entretenimiento y despertó interés por tratarse de una expareja que puso fin a su matrimonio en 2011. De acuerdo con el reporte, la conductora argentina ya habría sido notificada sobre el procedimiento, aunque hasta ahora no se han hecho públicos documentos judiciales que permitan conocer los detalles de la supuesta demanda.
Cuevas señaló que el motivo de la acción legal estaría relacionado con la pensión que Rulli proporciona para cubrir las necesidades de su hijo. Según la versión divulgada, el actor entregaría el 30 % de sus ingresos y buscaría que ese porcentaje fuera revisado para establecer una cantidad menor.
Sin embargo, la información no ha sido confirmada por los involucrados. Ni el protagonista de telenovelas como "Rubí" y "Teresa" ni Galliano han emitido declaraciones públicas para corroborar o desmentir la existencia de este nuevo enfrentamiento legal.
La versión también ha generado preguntas sobre las condiciones actuales del acuerdo de manutención y los argumentos que supuestamente habría presentado el actor para solicitar una modificación. Por el momento, no se conocen detalles sobre una eventual resolución judicial ni sobre los fundamentos específicos de la petición.
Rulli y Galliano contrajeron matrimonio en 2008, cuando ambos mantenían una presencia destacada en el mundo del entretenimiento. La relación se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo mexicano y continuó bajo la atención pública incluso después de que decidieron tomar caminos separados.
Durante su matrimonio tuvieron a Santiago, quien nació en 2010 y actualmente tiene 16 años. Desde entonces, ambos han continuado con sus respectivas carreras profesionales, mientras el joven ha crecido lejos de buena parte de la exposición mediática que acompaña a sus padres.
La pareja se separó en 2011, después de aproximadamente tres años de matrimonio. Aunque el vínculo sentimental llegó a su fin, la crianza y manutención de su hijo constituyen asuntos que, según la información difundida recientemente, estarían nuevamente bajo discusión.
Cecilia Galliano ha desarrollado una trayectoria como conductora y actriz en México, donde participó en distintos formatos de entretenimiento. Entre sus trabajos figuran espacios como "Se Vale" y su participación en "La Casa de los Famosos México", programa que también la mantuvo vinculada a la actualidad del espectáculo.
Por su parte, Sebastián Rulli ha consolidado una carrera como protagonista de producciones televisivas, con papeles en melodramas que han alcanzado popularidad entre el público latinoamericano. Su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales y su faceta como padre, también ha despertado interés en la prensa de entretenimiento.