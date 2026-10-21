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EJAE, estrella de 'K-pop Demon Hunters', se casa con su novio el músico Sam Kim

EJAE y Sam Kim se casan en Seúl: amor, música y tradición en la boda de la estrella de Las Guerreras K-pop

EJAE, estrella de 'K-pop Demon Hunters', se casa con su novio el músico Sam Kim
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La cantante, compositora y actriz de voz surcoreana EJAE, reconocida por dar vida al personaje de Rumi en Las Guerreras K-pop, contrajo matrimonio con el músico Sam Kim en una emotiva ceremonia celebrada en Seúl.

 Foto: Instagram/@pakbae/ @ejae_k
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EJAE participó como compositora e intérprete de varias canciones de la banda sonora de Las Guerreras K-pop, mientras que Sam Kim colaboró en la creación del tema What It Sounds Like.

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Entre los proyectos más relevantes de su trayectoria reciente figura DNA (More Than A Game), el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que EJAE colaboró junto a Andrea Bocelli, David Guetta y Megan Thee Stallion, ampliando su proyección en el escenario musical internacional.

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La carrera de EJAE alcanzó uno de sus mayores reconocimientos con Golden, canción de la banda sonora de Las Guerreras K-pop que obtuvo el Óscar a Mejor Canción Original y consolidó a la artista surcoreana como una de las voces y compositoras más destacadas de la industria.

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La artista surcoreana EJAE y el músico Sam Kim unieron sus vidas en matrimonio el pasado 17 de octubre durante una ceremonia celebrada en la capital de Corea del Sur.

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La pareja inició su relación en 2017 y tras varios años de noviazgo, anunciaron su compromiso en otoño de 2023.Los recién casados participaron en un paebaek, una ceremonia tradicional coreana mediante la cual se rinde homenaje a los mayores de la familia como símbolo de respeto y unión.

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Más allá de su relación sentimental, EJAE y Sam Kim han construido una sólida conexión artística a través de diversos proyectos musicales.

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Tras el fenómeno mundial impulsado por la película, EJAE reconoció públicamente el respaldo de Sam Kim durante una de las etapas más importantes de su carrera.

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EJAE lució un diseño exclusivo de Danielle Frankel confeccionado en tul y con escote palabra de honor, una creación que reflejó su visión moderna y sofisticada para el gran día.

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La boda tuvo lugar en Stage 28, un recinto de Seúl con un profundo significado personal para EJAE, ya que allí vivieron sus abuelos durante parte de su infancia.

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Con una historia construida entre escenarios, estudios de grabación y años de complicidad, EJAE y Sam Kim comienzan una nueva etapa como matrimonio, rodeados de familiares, amigos y recuerdos que marcaron su camino hasta el altar.

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