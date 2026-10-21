EJAE, estrella de 'K-pop Demon Hunters', se casa con su novio el músico Sam Kim

La cantante, compositora y actriz de voz surcoreana EJAE, reconocida por dar vida al personaje de Rumi en Las Guerreras K-pop, contrajo matrimonio con el músico Sam Kim en una emotiva ceremonia celebrada en Seúl.
EJAE participó como compositora e intérprete de varias canciones de la banda sonora de Las Guerreras K-pop, mientras que Sam Kim colaboró en la creación del tema What It Sounds Like.
Entre los proyectos más relevantes de su trayectoria reciente figura DNA (More Than A Game), el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que EJAE colaboró junto a Andrea Bocelli, David Guetta y Megan Thee Stallion, ampliando su proyección en el escenario musical internacional.
La carrera de EJAE alcanzó uno de sus mayores reconocimientos con Golden, canción de la banda sonora de Las Guerreras K-pop que obtuvo el Óscar a Mejor Canción Original y consolidó a la artista surcoreana como una de las voces y compositoras más destacadas de la industria.
La artista surcoreana EJAE y el músico Sam Kim unieron sus vidas en matrimonio el pasado 17 de octubre durante una ceremonia celebrada en la capital de Corea del Sur.
La pareja inició su relación en 2017 y tras varios años de noviazgo, anunciaron su compromiso en otoño de 2023.Los recién casados participaron en un paebaek, una ceremonia tradicional coreana mediante la cual se rinde homenaje a los mayores de la familia como símbolo de respeto y unión.
Más allá de su relación sentimental, EJAE y Sam Kim han construido una sólida conexión artística a través de diversos proyectos musicales.
Tras el fenómeno mundial impulsado por la película, EJAE reconoció públicamente el respaldo de Sam Kim durante una de las etapas más importantes de su carrera.
EJAE lució un diseño exclusivo de Danielle Frankel confeccionado en tul y con escote palabra de honor, una creación que reflejó su visión moderna y sofisticada para el gran día.
La boda tuvo lugar en Stage 28, un recinto de Seúl con un profundo significado personal para EJAE, ya que allí vivieron sus abuelos durante parte de su infancia.
Con una historia construida entre escenarios, estudios de grabación y años de complicidad, EJAE y Sam Kim comienzan una nueva etapa como matrimonio, rodeados de familiares, amigos y recuerdos que marcaron su camino hasta el altar.