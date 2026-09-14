Santos Bravos: la banda latina que acelera su carrera al éxito global

Santos Bravos es un grupo masculino latinoamericano de cinco miembros producido por HYBE Latinoamérica. Los miembros son Alejandro, Drew, Kaue, Gabi y Kenneth. Debutaron el 21 de octubre de 2025 con el single "0%".
Santos Bravos se formó en el programa mexicano "Santos Bravos" y estaba formado por 15 concursantes de América Latina, Estados Unidos y España. El programa atrajo 688.000 visualizaciones solo en el primer episodio. Con un estilo que mezcla raíces regionales y pop contemporáneo, la banda se ha ganado un lugar en la escena internacional, conquistando públicos y escenarios con su autenticidad.
El grupo debutó en el Auditorio Nacional de México la noche del 21 de octubre de 2025 con más de 10.000 entradas agotadas. Su actuación debut se retransmitió en directo en su canal de YouTube y tuvo más de 70.000 espectadores. Poster oficial de los Festivales 2026: Bogotá, Monterrey, Lima y Sao Paulo. La gira se nombró: "Sesión Dual"
El grupo lo integran: Kauê nació en São João Demereti, Estado de Río de Janeiro, Brasil, es cantante, actor y bailarín de teatro musical. Su familia está compuesta por su madre, su padrastro y su hermanastro. Su apodo es Kiwi y debutó como artista en solitario en 2021.
Alejandro nació en Lima, Perú. Sabe tocar tanto la guitarra como la guitarra eléctrica, su familia está formada por sus padres y su hermana mayor. Su nombre real es el mismo que Gabi.
Kenneth nació en Veracruz, ciudad de Veracruz, México. Tiene el mayor número de seguidores en Instagram entre todos los miembros. Lanzó su primera canción en 2022. Su padre también es cantante en un grupo llamado DejaVu.
Gabi nació en Miami, Florida, EE. UU., pero su familia se trasladó a Puerto Rico cuando él tenía 2 meses de nacido. Tiene doble nacionalidad estadounidense y puertorriqueña. Es considerado el miembro visual de Santos Bravos. Tiene el mismo nombre real que Alejandro, así que es el único del grupo que usa un nombre artístico.
Drew Venegas es el miembro de mayor edad en Santos Bravos. Nació en West Covina, condado de Los Ángeles, California. Su familia está compuesta por sus padres, su hermano mayor y su hermana menor nacida en 2004.También ha trabajado como bailarín de apoyo para BTS en algunos de sus videoclips.
El gran momento ha llegado, Santos Bravos no solo abre el concierto del 14 de septiembre de 2026 de Shakira, sino que también aparecerán juntos en el escenario, caminando con ella frente a más de 65 mil personas.
Santos Bravos se suman a una lista de prestigiosos artistas que también actuarán en la residencia española de la colombiana en el Estadio Metropolitano de Madrid, ante un público multitudinario.