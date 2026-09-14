Santos Bravos: la banda latina que acelera su carrera al éxito global

El grupo debutó en el Auditorio Nacional de México la noche del 21 de octubre de 2025 con más de 10.000 entradas agotadas. Su actuación debut se retransmitió en directo en su canal de YouTube y tuvo más de 70.000 espectadores. Poster oficial de los Festivales 2026: Bogotá, Monterrey, Lima y Sao Paulo. La gira se nombró: "Sesión Dual"