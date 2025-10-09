Roxy Somoza sorprendida tras que le negaran la visa por segunda vez

La reconocida tiktoker hondureña, Roxanna Somoza, volvió a ser el centro de atención luego de un acontecimiento que detalló en un en vivo de TikTok.
La creadora de contenido, que últimamente ha estado viviendo en Brasil, se dispuso, hace un tiempo, a realizar los trámites para solicitar la visa de turista en los Estados Unidos.
Somoza contó que esta solicitud la hizo con su hijo Chris, con quien sueña llevarlo a Disney.
"Al menos no me ilusionaron como la vez pasada, que se quedaron con mi pasaporte como una semana completa para luego solo mandarme un papel", comenzó explicando la creadora digital.
Posteriormente, "Roxy" detalló la vivencia al momento de visitar la Embajada de los EUA, donde afirmó que "solo fueron dos preguntas" las que le hicieron.
Una de las preguntas que le hicieron a Somoza fue: "¿Has viajado a bastantes países?", lo cual ella respondió con un rotundo "Sí". Además, dijo que ella cree haber respondido bien porque no le preguntaron "¿Cuántos países ha visitado?" para detallar cuáles fueron.
Luego, el funcionario consular le volvió a preguntar a Roxy: "¿Pero has viajado a bastantes países, verdad?", lo cual repitió con un "Sí". Entonces, el cónsul cerró con un "Denegada".
Sorprendida, la creadora de contenido manifestó que la asesora le dijo que respondió "bien". Asimismo, expresó que los mismos asesores son los que aconsejan no alargar las respuestas, ante una pregunta de sí o no.
Roxy tiene 2.3 millones de seguidores en TikTok, donde se ha consagrado como una de las creadoras con más ganancias monetarias en América Latina.
En sus redes sociales, ha presumido sus nuevos logros, desde carros nuevos, una lujosa casa, así como viajes a países como México, Brasil, Francia, España y Corea del Sur, entre otros.