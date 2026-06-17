¿Quién es Manuel García Rulfo? El supuesto novio de Shakira

El nombre de Manuel García-Rulfo se encuentra en el centro de la conversación mediática luego de que diversas fotografías tomadas en Los Ángeles lo vincularan sentimentalmente con la cantante colombiana Shakira. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación, el actor mexicano ha despertado la curiosidad de miles de seguidores que buscan conocer más sobre su vida y trayectoria.
Lejos de ser una figura desconocida, García-Rulfo ha construido una destacada carrera en la industria cinematográfica internacional, participando en importantes producciones de Hollywood y consolidándose como uno de los talentos mexicanos más reconocidos fuera de su país.
Nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, comenzó su camino artístico participando en proyectos independientes y producciones locales que le permitieron adquirir experiencia antes de dar el salto al mercado estadounidense. Su proyección internacional comenzó a fortalecerse con trabajos en películas como "Bless Me, Ultima" y "Cake", producciones que le abrieron las puertas a oportunidades cada vez más importantes dentro de la industria.
Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 2016 con "Los siete magníficos", donde compartió pantalla con reconocidas figuras como Denzel Washington y Chris Pratt. Su participación en esta exitosa producción lo posicionó ante una audiencia global.
Posteriormente amplió su filmografía con títulos como "La sombra del sicario", además de las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Agatha Christie, "Asesinato en el Orient Express" y "Muerte en el Nilo", donde interpretó al personaje Bouc.
El actor también destacó en televisión gracias a su participación en la serie "Goliath", de Amazon Prime Video, proyecto que contribuyó a fortalecer su presencia dentro del competitivo mercado audiovisual estadounidense.
Sin embargo, el papel que terminó de impulsar su popularidad internacional fue el del abogado Mickey Haller en la exitosa serie de Netflix "El abogado del Lincoln". La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma y consolidó a García-Rulfo como protagonista de alcance global.
Entre sus trabajos más recientes también figura "Jurassic World Rebirth", una de las franquicias cinematográficas más exitosas de Hollywood, confirmando así su posición dentro de las grandes producciones de la industria.
Además de su carrera artística, Manuel García-Rulfo guarda un vínculo familiar con uno de los escritores más importantes de México. El actor es sobrino nieto de Juan Rulfo, autor de las emblemáticas obras "Pedro Páramo" y "El Llano en llamas", aunque ha explicado en varias ocasiones que se trata de un parentesco lejano.
Precisamente, uno de los proyectos más significativos de su carrera fue protagonizar la adaptación de "Pedro Páramo" para Netflix. El actor Manuel García-Rulfo mantuvo un noviazgo con la modelo y cantante Audrey McGraw (hija de Tim McGraw y Faith Hill) que inició a mediados de 2023. Tras salir discretamente durante varios años, la pareja terminó su noviazgo y eliminó sus rastros en redes sociales a principios de 2026. Hoy, mientras los rumores sobre una posible relación con Shakira continúan generando titulares, Manuel García-Rulfo sigue en tendencia, ya no solo por su carrera profesional.