¿Quién es Manuel García Rulfo? El supuesto novio de Shakira

Precisamente, uno de los proyectos más significativos de su carrera fue protagonizar la adaptación de "Pedro Páramo" para Netflix. El actor Manuel García-Rulfo mantuvo un noviazgo con la modelo y cantante Audrey McGraw (hija de Tim McGraw y Faith Hill) que inició a mediados de 2023. Tras salir discretamente durante varios años, la pareja terminó su noviazgo y eliminó sus rastros en redes sociales a principios de 2026. Hoy, mientras los rumores sobre una posible relación con Shakira continúan generando titulares, Manuel García-Rulfo sigue en tendencia, ya no solo por su carrera profesional.