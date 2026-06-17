La triste y dolorosa muerte del actor de "El Chavo del 8" dos días despúes de su cumpleaños

Las famosas frases que acompañaban sus apariciones se volvieron parte de la cultura popular. Aunque Aguirre tuvo una larga trayectoria en la televisión y cine de nuestro país, sería injusto mencionar sólo su personaje en Chespirito, sin embargo, “El profesor Jirafales”, así como el resto de sus personajes en este universo lo harán inolvidable.