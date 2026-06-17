La triste y dolorosa muerte del actor de "El Chavo del 8" dos días despúes de su cumpleaños

"El Chavo del 8" es sin duda uno de los referentes de la comedia en México, a la fecha sigue siendo uno de los programas que los televidentes en Latinoamérica consumen para su entretenimiento.
Rubén Aguirre, quien dio vida al inolvidable “Profesor Jirafales”, es uno de los personajes más queridos y recordados de la producción.
Y aunque muchos creían inmortal al hombre que dio vida a “El profesor Jirafales”, un día como hoy, pero de 2016, falleció tan solo dos días después de su cumpleaños 82 tras una lucha contra algunas enfermedades.
Durante sus últimos años, la salud del actor se vio afectada por diversos padecimientos. La diabetes fue una de las condiciones que más complicaciones le provocó, debilitando gradualmente su organismo y limitando cada vez más sus actividades cotidianas.
Y es que el desgaste acumulado por los años terminó pasándole factura. Además de enfrentar problemas de columna y otras afecciones médicas, también desarrolló un cuadro de neumonía que agravó aún más su estado de salud.
Finalmente, la madrugada del 17 de junio de 2016, Rubén Aguirre falleció rodeado de su familia. Su partida puso fin a una vida llena de éxitos, sacrificios y profundas transformaciones.
Las secuelas fueron devastadoras para ambos. Mientras ella perdió una pierna, él enfrentó problemas de movilidad que terminaron alejándolo de los escenarios.
A partir de entonces comenzó un periodo complicado en el que su estado físico se deterioró progresivamente.
Sin embargo, pese a las dificultades, Aguirre intentó mantenerse activo el mayor tiempo posible. Finalmente, en 2013 decidió retirarse de manera definitiva después de casi cinco décadas dedicadas al entretenimiento.
Con un sombrero elegante, un ramo de flores y su característica educación, el Profesor Jirafales se ganó un lugar especial en el corazón de los espectadores y claro su romance con Doña Florinda sigue siendo recordado décadas después de que “EL Chavo del 8” salió al aire.
Las famosas frases que acompañaban sus apariciones se volvieron parte de la cultura popular. Aunque Aguirre tuvo una larga trayectoria en la televisión y cine de nuestro país, sería injusto mencionar sólo su personaje en Chespirito, sin embargo, “El profesor Jirafales”, así como el resto de sus personajes en este universo lo harán inolvidable.
Y es que, gracias a ese personaje, el actor recibió reconocimiento internacional y logró conectar con audiencias de países tan diversos como Brasil, España, Italia, Francia y varias naciones de América Latina. Su trabajo se convirtió en un fenómeno que aún permanece vigente.