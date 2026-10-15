¿Quién es Kennedy Suárez, la prometida de RJ Mitte?

RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter Jr. en la serie Breaking Bad, habría anunciado su compromiso con Kennedy Suárez en octubre de 2025. El actor falleció el 12 de octubre de 2026.
Mitte le propuso matrimonio a Suárez el 10 de octubre de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 30 de ella, durante un evento en California.
“Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañero de vida, quien me inspira a superarme, sin importar lo que estemos haciendo”, declaró Mitte a la revista PEOPLE en aquel momento. “Kennedy lo es todo para mí y estoy deseando comenzar oficialmente nuestra vida juntos y ver qué aventuras nos depara el futuro”.
¿A qué se dedica Kennedy Suárez?
Según PEOPLE, Suárez trabaja como generalista de recursos humanos. Su modalidad de trabajo remoto le habría permitido acompañar a Mitte durante algunos de sus compromisos profesionales y apariciones públicas.
Suárez colaboró con Mitte en iniciativas sociales, incluida la labor de The Mitte Foundation, una fundación familiar que “revitaliza y financia las necesidades de las comunidades marginadas en el sur de Texas”.La participación de ambos en este tipo de iniciativas formaba parte de las actividades que compartían.
¿Cómo conoció RJ Mitte a su prometida?
La relación entre Mitte y Suárez comenzó con una amistad que se prolongó durante más de 10 años. Ambos iniciaron su relación sentimental en 2020, después de realizar un viaje juntos.
Cinco años después, Mitte le propuso matrimonio durante la gala benéfica del Día del Sol de 2025, denominada “Elegancia Etérea, Una Celebración Resplandeciente”. El evento recaudaba fondos para United Cerebral Palsy (UCP), organización de la que Mitte era embajador.
Tras el compromiso, el actor compartió un mensaje en Instagram en el que reflexionó sobre el amor y el apoyo mutuo. “He descubierto que el amor no siempre es color de rosa, y para mí, el amor se reduce a la confianza y a creer el uno en el otro, sin importar la situación, en los buenos y malos momentos, ¡y en todo lo demás! "
"He estado agradecida por todo el amor y la bondad que he recibido a lo largo de los años, pero Kennedy ha sido el amor incondicional más grande, sin importar lo que estemos pasando, sin importar a qué nos enfrentamos, y lo enfrentamos todo juntos. Nunca dejaré de apoyarla como ella lo ha hecho conmigo y estoy ansioso por nuestro futuro”.
Suárez y Mitte vivían en Brownsville, Texas, al momento del supuesto fallecimiento del actor. Brownsville se encuentra en el extremo sur del estado, cerca de la frontera con México.
El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, falleció el 12 de octubre a los 34 años. Las autoridades confirmaron que la causa de la muerte fue un suicidio, una noticia que ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como a sus seguidores.