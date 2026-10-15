¿Quién es Kennedy Suárez, la prometida de RJ Mitte?

Mitte le propuso matrimonio a Suárez el 10 de octubre de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 30 de ella, durante un evento en California.

“Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañero de vida, quien me inspira a superarme, sin importar lo que estemos haciendo”, declaró Mitte a la revista PEOPLE en aquel momento. “Kennedy lo es todo para mí y estoy deseando comenzar oficialmente nuestra vida juntos y ver qué aventuras nos depara el futuro”.