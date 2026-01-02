  1. Inicio
Querido actor de Cero en Conducta revela que fue víctima de brujería

Un reconocido actor de Cero en conducta vivió momentos de temor tras descubrir un trabajo de brujería en su hogar.

Un actor que participó en el icónico programa Cero en Conducta rompió el silencio y reveló que vivió momentos de auténtico temor al sentirse víctima de brujería.

Según sus declaraciones, hubo momentos en los que llegó a temer por su salud y bienestar, sintiendo que fuerzas desconocidas podrían estar afectándolo de manera real.
Rubén Cerda sorprendió recientemente al confesar que fue víctima de brujería, un episodio que lo hizo temer por su salud y bienestar.
En sus declaraciones a medios, Cerda relató cómo ciertos sucesos inesperados lo llevaron a creer que alguien había lanzado un hechizo en su contra, generando miedo y desconfianza incluso en su entorno más cercano.
Aunque la brujería es un tema que muchos consideran parte del folklore y la superstición, la experiencia de Rubén Cerda pone en evidencia cómo las creencias y energías negativas pueden afectar emocional y físicamente a las personas.
El actor relató que en su hogar encontró objetos que lo hicieron sospechar de un trabajo de brujería, lo que en un principio generó preocupación por su salud y bienestar.
“Si crees en algo bueno, hay algo malo. Yo sí siento que hay personas que manejan ciertas energías negativas y que las utilizan para hacer daño. Si yo creo en el bien y en Dios, creo yo que también hay una parte oscura y hay entes malignos”, comentó Cerda.
El actor encontró en una maceta de su casa palos de planta atados con una fotografía suya recortada de una revista y envuelta con cinta roja, junto con un papel que decidió no tocar ni leer.
La incertidumbre sobre la intención detrás de esos objetos lo llevó a tomar precauciones inmediatas. “Con dos palos, los quemé... Quién sabe qué hayan querido hacer, si fue la persona con la que estoy que bueno”, relató el actor.
Para deshacer cualquier influencia negativa, Rubén Cerda decidió recurrir a alguien cercano que tuviera el poder de sanar, asegurando que su objetivo no era dañar a nadie más, sino protegerse.
“No busqué quién, lo que sí es que conozco a una persona muy querida por mí que tiene el poder de sanar y le dije ‘Libérame de esas cosas, no le hagas daño a esa persona, simplemente libérame’”, explicó el actor.

Con estas declaraciones, el actor dejó claro que, aunque no busca conflictos ni confrontaciones, toma medidas concretas para mantenerse protegido frente a energías que considera oscuras o malignas, mostrando un lado de su vida personal que pocas veces se conoce en el medio artístico.
