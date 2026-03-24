La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna

La famosa interpreté también era tía del cantante Kalimba.
Una de las telenovelas más exitosas de 1994 fue ‘Marimar’, la cual estuvo protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo.
Uno de los personajes más queridos fue Corazón, quien era interpretado por Julia Marichal y que tuvo un macabro final.
Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal Martínez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Julia Marichal, nació en México en el año de 1944. La destacada actriz, de ascendencia cubana, se convirtió en uno de los rostros consentidos de la Época de Oro del Cine Mexicano tras debutar en 1966.
Aunque cosechó varios éxitos en la pantalla grande, fue en las telenovelas donde se ganó el cariño del público tras participar en melodramas como ‘La Tormenta’, ‘Mundo de juguete’, ‘Monte Calvario’, ‘Rosa Salvaje’, ‘Marisol’ y ‘Marimar’, precisamente éste último melodrama catapultó su carrera.
El 12 de noviembre de 2011, la familia de la actriz reportó su desaparición; la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, fue el último lugar donde fue vista.
El 2 de diciembre de ese mismo año, tras una ardua búsqueda, las autoridades encontraron sin vida el cuerpo de la tía de Kalimba y M’Balia Marichal, integrante de OV7, dentro de una cisterna.
La autopsia reveló que Julia Marichal fue asfixiada y golpeada con un palo o tubo, lesiones que la habrían dejado inconsciente. El cadáver, que estaba envuelto en un cobertor, fue hallado en estado de descomposición dentro de una bolsa de plástico.
A finales de 2011 fueron detenidos Pedro Castellanos (asistente personal de la intérprete) y una mujer identificada como Ana Betsaida Duarte, quienes confesaron ser los responsables de la muerte de Julia Marichal y que, hasta el momento, cumplen una condena de 52 años en prisión.
La muerte de Julia Marichal se convirtió en uno de los casos más terroríficos dentro del mundo de los espectáculos en México.
Y aunque han pasado 14 años desde el horrendo crimen, los fanáticos de Marimar la siguen recordando con cariño.