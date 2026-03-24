La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna

Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal Martínez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Julia Marichal, nació en México en el año de 1944. La destacada actriz, de ascendencia cubana, se convirtió en uno de los rostros consentidos de la Época de Oro del Cine Mexicano tras debutar en 1966.