  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna

La querida y reconocida actriz tuvo un triste y macabro final

La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
1 de 11

La famosa interpreté también era tía del cantante Kalimba.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
2 de 11

Una de las telenovelas más exitosas de 1994 fue ‘Marimar’, la cual estuvo protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
3 de 11

Uno de los personajes más queridos fue Corazón, quien era interpretado por Julia Marichal y que tuvo un macabro final.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
4 de 11

Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal Martínez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Julia Marichal, nació en México en el año de 1944. La destacada actriz, de ascendencia cubana, se convirtió en uno de los rostros consentidos de la Época de Oro del Cine Mexicano tras debutar en 1966.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
5 de 11

Aunque cosechó varios éxitos en la pantalla grande, fue en las telenovelas donde se ganó el cariño del público tras participar en melodramas como ‘La Tormenta’, ‘Mundo de juguete’, ‘Monte Calvario’, ‘Rosa Salvaje’, ‘Marisol’ y ‘Marimar’, precisamente éste último melodrama catapultó su carrera.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
6 de 11

El 12 de noviembre de 2011, la familia de la actriz reportó su desaparición; la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, fue el último lugar donde fue vista.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
7 de 11

El 2 de diciembre de ese mismo año, tras una ardua búsqueda, las autoridades encontraron sin vida el cuerpo de la tía de Kalimba y M’Balia Marichal, integrante de OV7, dentro de una cisterna.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
8 de 11

La autopsia reveló que Julia Marichal fue asfixiada y golpeada con un palo o tubo, lesiones que la habrían dejado inconsciente. El cadáver, que estaba envuelto en un cobertor, fue hallado en estado de descomposición dentro de una bolsa de plástico.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
9 de 11

A finales de 2011 fueron detenidos Pedro Castellanos (asistente personal de la intérprete) y una mujer identificada como Ana Betsaida Duarte, quienes confesaron ser los responsables de la muerte de Julia Marichal y que, hasta el momento, cumplen una condena de 52 años en prisión.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
10 de 11

La muerte de Julia Marichal se convirtió en uno de los casos más terroríficos dentro del mundo de los espectáculos en México.
La querida actriz de ‘Marimar’ que fue hallada muerta dentro de una cisterna
11 de 11

Y aunque han pasado 14 años desde el horrendo crimen, los fanáticos de Marimar la siguen recordando con cariño.
Cargar más fotos