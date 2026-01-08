¿Qué pasó con Fernando del Rincón? Desaparición enciende las alarmas

La repentina desaparición del conductor de Fernando del Rincón de Conclusiones CNN desató rumores, preocupación y teorías entre la audiencia, especialmente por su silencio en temas clave de la agenda internacional.
Durante días, el conductor no apareció al aire ni dio señales en redes sociales, lo que alimentó versiones de todo tipo.
Ante el creciente revuelo, su esposa, Jullye Giliberti, decidió romper el silencio y explicar la poderosa razón que obligó al periodista a alejarse de las cámaras.
La gran incógnita entre los fans era saber por qué Fernando del Rincón no ha aparecido en CNN ni ha comentado sobre temas que dominan las noticias, como la reciente detención de Nicolás Maduro, un asunto que millones esperaban que él analizara en pantalla.
La respuesta que ofreció Jullye Giliberti tranquilizó a sus fans pero encendió alarmas: su esposo se ha aislado por una afectación de salud muy fuerte.
Según ella, desde “el sábado previo comenzó con escalofríos, fiebre alta, dolor de cabeza, congestión severa y una tos tan intensa que apenas puede hablar”.
Jullye detalló que han intentado todo tipo de remedios, desde antibióticos y antigripales hasta las clásicas “sopitas de pollo”, pero que por ahora él se encuentra lejos de poder volver al ritmo exigente del periodismo de investigación y análisis informativo.
“Nada más quería avisarles que esa es la razón por la cual no saben de él. Ojalá hubiera estado bien y mucho más en este momento... apenas esté bien, yo les aviso”, compartió la actriz, con un mensaje de calma para los seguidores que estaban inquietos por su silencio.
Por ahora, ni Fernando del Rincón ni CNN han confirmado la fecha exacta de su regreso a la pantalla, lo que mantiene la expectativa entre sus seguidores y colegas.
La incertidumbre crece, pero todo apunta a que el periodista volverá cuando recupere por completo su voz y energía.
Aun así, la revelación sobre su estado de salud trajo calma a quienes temían lo peor. Ahora, sus fans se mantienen atentos y enviando mensajes de apoyo, mientras velan por su pronta recuperación y esperan verlo nuevamente al frente de ‘Conclusiones’.
Fernando López del Rincón es un periodista mexicano originario de Morelos que se ha convertido en una de las voces más reconocidas del periodismo en español a nivel internacional.