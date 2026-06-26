Pixar cierra la puerta a "Ratatouille 2": esta es la razón

Mientras Pixar continúa apostando por el regreso de varias de sus franquicias más exitosas, una de las películas más queridas por el público permanecerá sin continuación. El estudio confirmó que "Ratatouille" no tendrá una segunda parte, una decisión que sorprendió a millones de seguidores alrededor del mundo.
La noticia llega en momentos en que la compañía impulsa nuevas entregas de sagas como "Toy Story" y "Los Increíbles", reforzando una estrategia enfocada en expandir universos ya consolidados. Sin embargo, la historia del pequeño chef Remy quedó fuera de esos planes. La explicación fue dada por el propio director de "Ratatouille", Brad Bird, quien aseguró que nunca ha considerado necesario prolongar una historia que, a su juicio, terminó exactamente donde debía concluir.
Durante una entrevista reciente, el cineasta reveló que desde Pixar le han preguntado en varias ocasiones si estaría dispuesto a desarrollar una secuela. No obstante, su respuesta siempre ha sido la misma: la película ya contó todo lo que tenía que contar.
"No. No lo creo. Han hecho pequeñas insinuaciones para ver cómo reaccionaría... y yo les digo: 'No, esa historia ya está contada'", expresó Bird, dejando claro que no desea continuar el relato únicamente por el éxito comercial de la producción.
Estrenada en 2007, "Ratatouille" narra la historia de Remy, una rata apasionada por la cocina que, junto al joven Linguini, logra cumplir el sueño de convertirse en chef dentro del prestigioso restaurante de Gusteau. La cinta fue ampliamente elogiada por la crítica y obtuvo el Premio Óscar a la Mejor Película Animada.
El desenlace mostró a los protagonistas iniciando una nueva etapa con la apertura de un bistró propio, un cierre que Bird considera definitivo y suficientemente satisfactorio para los personajes y la audiencia.
Quien sí mantiene abierta la posibilidad de regresar es Patton Oswalt, actor encargado de dar voz a Remy en la versión original. Sin embargo, aclaró que únicamente aceptaría participar si la idea proviniera del propio Brad Bird y existiera una historia realmente innovadora.
El intérprete señaló que no le interesa una secuela desarrollada únicamente para aprovechar la popularidad de la franquicia. "No quiero que surja de nosotros diciendo: 'Muy bien, planifiquemos una secuela'. Muchas películas se hacen así y siempre se siente artificial", comentó.
Con una recaudación superior a los 600 millones de dólares en taquilla mundial, "Ratatouille" se convirtió en uno de los mayores éxitos de Pixar durante su año de estreno y continúa siendo considerada una de las producciones animadas más influyentes del estudio.
Aunque Pixar prepara el estreno de nuevas secuelas y expande algunas de sus franquicias más rentables, "Ratatouille" permanecerá como una historia única e independiente, una decisión que, según su creador, busca preservar la esencia de una película que logró conquistar al público sin necesidad de una continuación.