Pixar cierra la puerta a "Ratatouille 2": esta es la razón

La noticia llega en momentos en que la compañía impulsa nuevas entregas de sagas como "Toy Story" y "Los Increíbles", reforzando una estrategia enfocada en expandir universos ya consolidados. Sin embargo, la historia del pequeño chef Remy quedó fuera de esos planes. La explicación fue dada por el propio director de "Ratatouille", Brad Bird, quien aseguró que nunca ha considerado necesario prolongar una historia que, a su juicio, terminó exactamente donde debía concluir.