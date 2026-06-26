Ana Patricia Gámez enfrenta disputa legal por pensión en su divorcio

La última publicación de la conductora de televisión en su instagram fue esta imagen con un post que para ser su opinión sobre la demanda de su ahora expareja: "Sé muy bien lo que debo... pero también sé muy bien lo que me deben! No le tengo miedo al karma, lo respeto! Así que sigo adelante, trabajando, confiando y dejando que la vida acomode las cuentas.Sin miedo al éxito