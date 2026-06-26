Ana Patricia Gámez enfrenta disputa legal por pensión en su divorcio

La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez atraviesa un nuevo capítulo en su proceso de divorcio con el empresario Luis Carlos Martínez, en la Corte de Familia de Miami.
Martínez presentó una moción en la que solicita una pensión temporal para sí mismo, manutención provisional para sus hijos y el mantenimiento del “status quo” financiero mientras se resuelve el proceso de divorcio. En su petición, también plantea que la conductora habría reducido voluntariamente sus ingresos tras su salida de la televisión.
De acuerdo con los documentos judiciales citados, el empresario solicita que se tomen como referencia los ingresos históricos de Gámez para calcular las obligaciones económicas, incluyendo gastos escolares y de vivienda.
Entre las cifras expuestas figuran aproximadamente 92,125 dólares anuales en matrículas escolares y cerca de 88,000 dólares en pagos hipotecarios. Martínez pide que estos gastos continúen siendo cubiertos hasta que el tribunal emita una sentencia definitiva.
En el apartado de alimony provisional, solicita una pensión temporal para cubrir la hipoteca, gastos del hogar y mantener el nivel de vida que tenían durante el matrimonio. Argumenta que Ana Patricia estaría “desempleada o subempleada por decisión propia” y solicita que el tribunal impute ingresos con base en su trayectoria profesional.
En cuanto a la manutención infantil, pide que se calcule según los ingresos históricos de la presentadora e incluye gastos adicionales como educación, salud, odontología, oftalmología y actividades extracurriculares.Sobre la custodia, el empresario solicita mantener el esquema compartido 50-50 bajo el modelo 2-2-3 que, según su planteamiento, ambos habrían ejercido hasta abril de 2026.
En su escrito, Martínez sostiene que durante los 12 años de matrimonio la estabilidad económica del hogar dependió principalmente de los ingresos de Gámez como presentadora, influencer y empresaria. También afirma que él administraba aspectos contables y de nómina de los negocios familiares, mientras ella generaba ingresos a través de su imagen pública. Además, señala que la presentadora habría abandonado la residencia familiar en abril de 2026, lo que incrementó los gastos al mantener dos hogares.
También afirma que él administraba aspectos contables y de nómina de los negocios familiares, mientras ella generaba ingresos a través de su imagen pública. Además, señala que la presentadora habría abandonado la residencia familiar en abril de 2026, lo que incrementó los gastos al mantener dos hogares.
Hasta el momento, Ana Patricia Gámez no ha emitido declaraciones públicas sobre la moción. Medios de entretenimiento en Estados Unidos señalan que la presentadora ha optado por el silencio mientras su equipo legal prepara una respuesta formal.
La última publicación de la conductora de televisión en su instagram fue esta imagen con un post que para ser su opinión sobre la demanda de su ahora expareja: "Sé muy bien lo que debo... pero también sé muy bien lo que me deben! No le tengo miedo al karma, lo respeto! Así que sigo adelante, trabajando, confiando y dejando que la vida acomode las cuentas.Sin miedo al éxito