One Direction tendrá su documental en Netflix en honor a Liam Payne

Las pruebas toxicológicas posteriores confirmaron la presencia de cocaína, crack y benzodiazepinas en su organismo al momento de su muerte, lo que conmocionó a la industria musical y a millones de seguidores en todo el mundo. El funeral de Payne, celebrado el 20 de noviembre en el Reino Unido, reunió de forma emotiva a Malik, Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes habían mantenido caminos separados desde la pausa indefinida de la banda en 2016.