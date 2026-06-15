Oliver Tree, el artista que fue una voz para los inadaptados

El artista estadounidense Oliver Tree falleció el domingo a los 32 años en un accidente aéreo en Brasil, poniendo fin a la carrera de un músico que, detrás de una imagen caricaturesca y viral en internet, construyó una propuesta musical marcada por la vulnerabilidad, la soledad y la sensación de no encajar. Con su corte de tazón, gafas rojas y atuendos extravagantes, Oliver Tree parecía diseñado para la era de los memes.