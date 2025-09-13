En Nueva York todo merece una fila: teatro, zapatillas, galletas o juicios

Son muchos los que pasan la noche en una fila, con frío o con calor, hasta para ver una obra de teatro de Shakespeare. En este caso, para ver gratis obras de Shakespeare en un escenario de Central Park. "Siempre bromeo con que si los neoyorquinos ven una cola, la empiezan a hacer. No saben para qué es, pero piensan que si hay una cola debe de ser para algo bueno, así que se unen a ella", relata a EFE Rich, quien confiesa que llegó a las 2:45 de la madrugada para asegurarse de poder recibir una entrada cuando empiecen a distribuirlas, a mediodía.