Muere semifinalista de Miss Universo

El pasado jueves se llevó a cabo la celebración de la gala final de Miss Universo, donde México representado por Fátima Bosch se alzó con la tan anhelada corona.
La coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo ha generado una mezcla de celebraciones y controversias que han dominado la conversación pública desde el momento en que recibió la corona.
La representante, admirada por su seguridad en escena, su impecable desenvolvimiento en las rondas preliminares y su sólido mensaje social, conquistó al jurado con una presentación integral que la posicionó como una de las favoritas desde el inicio del certamen.
Su triunfo, sin embargo, no ha estado exento de polémica. Minutos después de que se anunciara su victoria, las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Algunos seguidores del concurso manifestaron su descontento, asegurando que otras candidatas tenían un desempeño más fuerte en entrevistas o pasarela. Otros señalaron supuestas inconsistencias en la deliberación final, alimentadas por comparaciones directas entre Bosch y sus competidoras más cercanas.
Ahora, a esto se suma una desgracia, en medio de las celebraciones por el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch en Miss Universo 2025, se anuncia la muerte de una actriz que fue semifinalista del afamado certamen.
La noticia sobre la muerte de Erna Marta Bauman, actriz y semifinalista de Miss Universo 1956, fue anunciada por la Asociación Nacional de Intérpretes. De acuerdo con su anuncio, la celebridad falleció el pasado viernes 21 de noviembre.
“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por ‘Las troyanas’, ‘Los derechos de los hijos’ y ‘La mujer marcada’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, expresaron.
Tras haber ganado Miss Universo México en 1956, Erna Marta Bauman se convirtió en la representante del país en el certamen a nivel mundial en aquel año. Pese a su gran esfuerzo, solo llegó a las semifinales.
En aquel entonces, el concurso se realizó en Estados Unidos. La modelo que se llevó la corona en ese año fue Carol Ann Laverne Morris, la representante del país anfitrión, convirtiéndose así en la segunda estadounidense en ganar el concurso.
Erna Marta Bauman fue una actriz y modelo mexicana que nació el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México. Antes de dedicarse de lleno al mundo de la actuación, se enfocó en el modelaje.
Tras haber representado a México en Miss Universo en 1956, empezó su carrera en la actuación. Estuvo en varias películas y telenovelas.
Su última aparición en pantalla fue en 1997, con el melodrama ‘Rivales por accidente’. Después de eso, se alejó de la industria artística y no se supo nada más de ella, por lo que se desconoce si estaba casada o tuvo hijos.