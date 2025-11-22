Muere semifinalista de Miss Universo

Su triunfo, sin embargo, no ha estado exento de polémica. Minutos después de que se anunciara su victoria, las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Algunos seguidores del concurso manifestaron su descontento, asegurando que otras candidatas tenían un desempeño más fuerte en entrevistas o pasarela. Otros señalaron supuestas inconsistencias en la deliberación final, alimentadas por comparaciones directas entre Bosch y sus competidoras más cercanas.