Muere la modelo Sahara Ray, expareja de Justin Bieber, a los 34 años

“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, expresó su familia al comunicar la noticia. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte. Aunque medios británicos difundieron una versión que apunta a una posible sobredosis de fentanilo, esa información no ha sido corroborada por las autoridades y debe tratarse como una versión no confirmada.