Muere la modelo Sahara Ray, expareja de Justin Bieber, a los 34 años

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray falleció a los 34 años, nueve meses después de convertirse en madre por primera vez. La noticia fue confirmada por su familia al medio estadounidense TMZ el 19 de octubre, y volvió a despertar interés por la vida de la influencer, quien alcanzó notoriedad internacional en 2016 tras ser relacionada sentimentalmente con el cantante Justin Bieber.
“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, expresó su familia al comunicar la noticia. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte. Aunque medios británicos difundieron una versión que apunta a una posible sobredosis de fentanilo, esa información no ha sido corroborada por las autoridades y debe tratarse como una versión no confirmada.
La muerte de Ray ocurre en una etapa especialmente significativa de su vida: en enero de 2026 nació su hija Snow, cuya llegada compartió con sus seguidores en redes sociales. La modelo mostró algunos momentos de su maternidad y dedicó publicaciones a la pequeña, quien se convirtió en una presencia central en su vida durante sus últimos meses.
Su última publicación en Instagram, difundida el 19 de julio, estuvo dedicada precisamente a la bebé. Junto a varias fotografías, Ray escribió “my whole heart”, frase que en español significa “todo mi corazón”. Tras conocerse su fallecimiento, ese mensaje adquirió un significado especial para quienes siguieron su vida a través de las plataformas digitales.
El nombre de Sahara Ray llegó a los titulares internacionales en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes de ambos disfrutando de la playa y nadando juntos alimentaron las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, ninguno confirmó públicamente que mantuvieran una relación sentimental formal.
Antes de esos rumores, la australiana también había sido vinculada con el cantante Cody Simpson, con quien habría mantenido un breve romance en 2015. Años más tarde, en 2023, volvió a llamar la atención de la prensa del entretenimiento por su cercanía con el músico Mod Sun, después de que circularan imágenes de ambos en redes sociales.
Más allá de sus vínculos con figuras de la música, Ray desarrolló una carrera propia en la industria de la moda. Hija del reconocido surfista australiano Tony Ray, pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái, acompañando a su padre a competencias de surf. Durante la adolescencia decidió orientarse hacia el modelaje y posteriormente se trasladó a Los Ángeles para estudiar diseño.
Su trabajo como modelo e influencer le permitió construir una considerable comunidad digital y lanzar su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim. A través de Instagram, donde reunió cerca de 900.000 seguidores, compartía fotografías de sus proyectos profesionales, viajes y experiencias personales, consolidando una presencia que iba más allá de su asociación con celebridades.
En diciembre de 2021, la modelo habló públicamente sobre sus dificultades relacionadas con el consumo de sustancias y anunció que ingresaría a un centro de tratamiento en Malibú, California. Según explicó entonces, tenía previsto permanecer allí durante 30 días para recibir atención y trabajar en su recuperación. Aquel episodio formó parte de las experiencias personales que decidió compartir abiertamente con sus seguidores.
En 2024, Ray enfrentó otro grave problema de salud después de un accidente automovilístico que, según su relato, involucró a un conductor presuntamente ebrio. Posteriormente contó que había desarrollado el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar debilidad muscular y parálisis. La modelo documentó parte de su recuperación, aunque no se ha confirmado que esta enfermedad estuviera relacionada con su fallecimiento.