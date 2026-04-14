Muere Felipe Staiti, fundador y guitarrista de Enanitos Verdes

El mundo del rock latino está de luto tras el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y miembro fundador de Enanitos Verdes, quien murió este lunes a los 64 años en Mendoza, Argentina.
El músico se encontraba internado en el Hospital Italiano de esa provincia, donde, según reportes disponibles, perdió la vida a causa de una hemorragia masiva, luego de varios meses con un estado de salud delicado.
Staiti fue una figura esencial en la historia de la agrupación desde su fundación en 1979, cuando se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar vida a uno de los proyectos más representativos del rock en español.
Tras la muerte de Cantero en 2022, el guitarrista asumió también el rol de vocalista principal, con el objetivo de preservar la esencia de la banda y mantener vigente su legado en escenarios internacionales.
Su estado de salud comenzó a deteriorarse a finales de 2024, luego de contraer una infección bacteriana durante una gira por México, situación que se agravó debido a su condición de celíaco.
Este cuadro derivó en una fuerte deshidratación que lo mantuvo hospitalizado durante semanas y dejó secuelas físicas que afectaron su bienestar en los meses posteriores.
A pesar de las complicaciones, Staiti continuó vinculado a la música y mantenía proyectos en desarrollo, entre ellos una gira por Estados Unidos junto a Hombres G, además de nuevas producciones con su banda.
Entre estos planes figuraba la grabación de un disco recopilatorio con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales, una propuesta que buscaba rendir homenaje a la trayectoria del grupo.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por autoridades culturales de Mendoza, quienes destacaron su aporte al arte y lo definieron como uno de los guitarristas más brillantes e irreemplazables de la región.
Durante su carrera, Staiti participó en la creación de temas emblemáticos como "Guitarras blancas" y formó parte del éxito sostenido de la banda, que alcanzó un hito con "Lamento boliviano", canción que superó los mil millones de reproducciones en plataformas digitales.
Aparte de su faceta musical, también desarrolló proyectos personales como Felipe Staiti Wines, una iniciativa vinculada a la producción vitivinícola en Mendoza e Italia, reflejo de su conexión con su tierra y su espíritu emprendedor.