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Muere Felipe Staiti, fundador y guitarrista de Enanitos Verdes

Felipe Staiti, fundador del grupo Enanitos Verdes, falleció a los 64 años de edad

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El mundo del rock latino está de luto tras el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y miembro fundador de Enanitos Verdes, quien murió este lunes a los 64 años en Mendoza, Argentina.

 Foto: Instagram @felipestaitiofficial
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El músico se encontraba internado en el Hospital Italiano de esa provincia, donde, según reportes disponibles, perdió la vida a causa de una hemorragia masiva, luego de varios meses con un estado de salud delicado.

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Staiti fue una figura esencial en la historia de la agrupación desde su fundación en 1979, cuando se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar vida a uno de los proyectos más representativos del rock en español.

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Tras la muerte de Cantero en 2022, el guitarrista asumió también el rol de vocalista principal, con el objetivo de preservar la esencia de la banda y mantener vigente su legado en escenarios internacionales.

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Su estado de salud comenzó a deteriorarse a finales de 2024, luego de contraer una infección bacteriana durante una gira por México, situación que se agravó debido a su condición de celíaco.

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Este cuadro derivó en una fuerte deshidratación que lo mantuvo hospitalizado durante semanas y dejó secuelas físicas que afectaron su bienestar en los meses posteriores.

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A pesar de las complicaciones, Staiti continuó vinculado a la música y mantenía proyectos en desarrollo, entre ellos una gira por Estados Unidos junto a Hombres G, además de nuevas producciones con su banda.

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Entre estos planes figuraba la grabación de un disco recopilatorio con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales, una propuesta que buscaba rendir homenaje a la trayectoria del grupo.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por autoridades culturales de Mendoza, quienes destacaron su aporte al arte y lo definieron como uno de los guitarristas más brillantes e irreemplazables de la región.

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Durante su carrera, Staiti participó en la creación de temas emblemáticos como "Guitarras blancas" y formó parte del éxito sostenido de la banda, que alcanzó un hito con "Lamento boliviano", canción que superó los mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

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Aparte de su faceta musical, también desarrolló proyectos personales como Felipe Staiti Wines, una iniciativa vinculada a la producción vitivinícola en Mendoza e Italia, reflejo de su conexión con su tierra y su espíritu emprendedor.

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