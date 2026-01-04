Muere famoso actor de “La ley y el orden”

A tan solo unas horas de haberse celebrado el Año Nuevo, el mundo del espectáculo internacional se vistió de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido actor, famoso por su participación en la saga televisiva Law & Order (La ley y el orden).
Asimismo, por una sólida trayectoria en cine, televisión y doblaje. ¿De quién se trata?
La noticia generó una oleada de reacciones entre colegas, seguidores y medios especializados, quienes destacaron no solo su talento frente a las cámaras, sino también su calidad humana y su impacto duradero en la industria del entretenimiento.
Se confirmó la muerte Isiah Whitlock, actor estadounidense de 71 años de edad. La noticia fue reportada por su agente y amigo cercano, Biran Liebman. El lamentable hecho sucedió el pasado 30 de diciembre en Nueva York.
El anuncio del deceso de Isiah Whitlock Jr. confirmado por Liebman, también funcionó como mensaje de despedida hacia su amigo, quien escribió lo siguiente:
"Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocían lo amaban. Un actor brillante y aún mejor persona. Que su recuerdo sea siempre una bendición. Nuestros corazones están tan rotos. Se le echará mucho de menos".
Hasta ahora, la causa exacta de la muerte de Isiah Whitlock Jr. no ha sido revelada al público.
La única información confirmada proviene de su agente y amigo cercano, Biran Liebman, quien explicó que el actor falleció tras enfrentar una breve enfermedad.
Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre el padecimiento que lo llevó a la muerte, ya que tanto su familia como su equipo cercano decidieron mantener esa información en el ámbito privado.
Liebman también señaló que el actor murió en paz, lo que sugiere que su partida fue tranquila.
A la espera de un comunicado oficial, los seguidores del actor continúan rindiéndole homenaje y respetando la decisión de discreción de sus seres queridos.
Isiah Whitlock Jr. fue un actor originario de Estados Unidos que destacó por una carrera amplia en el cine, la televisión y el doblaje. Nació el 13 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana, y con el paso de los años se consolidó como un intérprete de gran presencia escénica.