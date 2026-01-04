Shawn Mendes celebra Año Nuevo con nueva novia, ¿de quién se trata?

El inicio de 2026 estuvo marcado por un encuentro que captó la atención de la prensa internacional. El cantante canadiense Shawn Mendes y la actriz brasileña Bruna Marquezine fueron vistos celebrando juntos la llegada del nuevo año en São Miguel dos Milagres, un exclusivo destino turístico del estado de Alagoas, en el noreste de Brasil.
La presencia conjunta de ambos fue registrada por fanáticos que los fotografiaron compartiendo momentos de cercanía en la playa, incluidos abrazos y besos en el océano. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y reavivaron las especulaciones sobre una posible relación sentimental.
De acuerdo con reportes de medios de entretenimiento, Mendes y Marquezine se alojaron en una lujosa residencia ubicada en la Rota Ecológica dos Milagres, donde celebraron el Año Nuevo junto a un grupo reducido de amigos cercanos. Entre los asistentes se encontraban Sasha Meneghel y su esposo, João Lucas.
A pesar del evidente clima de intimidad reflejado en las fotografías, ninguno de los dos artistas confirmó públicamente la naturaleza de su vínculo, manteniendo la discreción sobre su vida personal.
Bruna Marquezine, de 30 años, es una de las actrices más reconocidas de Brasil. Inició su carrera a los cinco años como actriz infantil y, con el paso del tiempo, se consolidó como una figura central de las telenovelas brasileñas.
Su participación en producciones emblemáticas como Mulheres Apaixonadas y Em Família la posicionó como un rostro habitual de la televisión nacional, ganándose el reconocimiento del público y de la crítica especializada.
Además de su trabajo como actriz, Marquezine ha desarrollado una carrera paralela como modelo y directora, lo que la ha convertido en una artista versátil y en una de las personalidades más influyentes de su generación en Brasil.
Su proyección internacional se consolidó en 2023 con su debut en Hollywood al interpretar a Jenny Kord en Blue Beetle, película del universo DC Comics que marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional.
Ese salto al cine estadounidense amplió su visibilidad global y la posicionó como una embajadora del talento brasileño en la industria audiovisual internacional.
La celebración de Año Nuevo junto a Shawn Mendes no solo despertó interés por un posible romance, sino que también reafirmó la relevancia mediática de Bruna Marquezine como figura pública de alcance internacional, capaz de combinar una carrera en expansión con una vida personal que genera atención más allá de las fronteras de Brasil.